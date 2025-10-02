Mapita, águila o bandera: los partidos de Neuquén adaptan estrategias para la Boleta Única

El estreno de la Boleta Única de Papel (BUP) en las elecciones legislativas del 26 de octubre obliga a los partidos y alianzas en competencia a diseñar nuevas estrategias para garantizarse votos en el cuarto oscuro. En Neuquén, la mayoría empezó a apelar a logos y colores, antes que a los candidatos, para que su electorado sepa qué opción tienen que marcar con la lapicera.

Los símbolos y colores utilizados por cada una de las agrupaciones en competencia adquirieron una relevancia mayor a la que tenían con las boletas partidarias: ocupan la primera franja con un tamaño y ubicación muy fáciles de identificar, mientras que las fotografías y nombres de los candidatos tienen un protagonismo menor que en las antiguas papeletas.

“Buscá el color violeta, el águila blanca y La Libertad Avanza. Marcá ambos casilleros de nuestra columna: arriba senadores y abajo diputados. Con dos marcas, construyamos el Congreso que necesita la Argentina”, plantea el partido libertario que encabeza su nómina de senadores con Nadia Márquez y Pablo Cervi.

En el caso de La Neuquinidad, el espacio del gobernador Rolando Figueroa, la estrategia apunta al clásico “mapita” de la provincia, tantas veces utilizado por el Movimiento Popular Neuquino.

“Buscá el mapa, marcás senadores, marcás diputados. Así elegiste La Neuquinidad”, dice uno de los spots de campaña en redes sociales. Y otro recomienda “mapita de Neuquén: check, check”, en relación a las dos cruces o tildes que se deben marcar para seleccionar una lista en cada una de las categorías.

Algo parecido instrumentó la alianza kirchnerista, cuya recomendación para los votantes es buscar en la BUP “la banderita de Fuerza Patria, la de los colores de Argentina”.

El partido Fuerza Libertaria apeló para su símbolo a una “L” naranja, mientras que Más por Neuquén de Carlos Quintriqueo, como ocupa el centro de la boleta, se ofrece como “el punto de encuentro de los neuquinos”, con la figura del volcán Lanín.

Los únicos partidos que tienen logos que ya han participado en otras elecciones son el FIT Unidad, que lleva más de una década, el Nuevo MAS y Unidad Popular, aunque este último solo completó un tramo de la boleta, el de diputados.

La Boleta Única de Papel de Neuquén tendrá nueva columnas con las diferentes listas, cada una dividida en dos: en la parte superior se ofrecerán los candidatos a senadores y, en la parte inferior, estarán los postulantes a diputados, cada una con su respectivo casillero para marcar.