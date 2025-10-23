Pista de canotaje en Viedma: después de muchos reclamos presentan una denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas

El concejal y deportista Julián Algañarás mantiene un repetido reclamo por la construcción de la pista olímpica de canotaje, tanta veces anunciada en Viedma, y tras el silencio oficial a distintos pedidos presentó una denuncia en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la provincia para que analice el comportamiento de distintos funcionarios.

En noviembre del año pasado presentó, junto a su compañera de bancada Lorena Alan, un proyecto de comunicación «instando al Poder Ejecutivo provincial a dar cumplimiento a la Ley N° 5407», que establece la expropiación de tierras destinadas a la construcción del Complejo Deportivo y Recreativo Náutico.

En agosto pasado envió notas al presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti; y al secretario de Deportes de la provincia, Nahuel Astuti; para pedir la creación de la Comisión Administradora de la Pista de Canotaje (CAPIC) contemplada en la Ley T 5219 que fuera sancionada a comienzos de julio de 2017.

Sin respuestas, ahora presentó una denuncia contra Astutti ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que conduce Dolores Cardell por el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público vinculados al no cumplimiento de la Ley T Nº 5219.

En la denuncia solicita que la Fiscalía investigue la falta de constitución y funcionamiento de la comisión y la inacción estatal respecto del proyecto de construcción de la pista olímpica de canotaje en la capital rionegrina, una iniciativa sancionada por ley hace ya más de siete años.

Algañarás pidió las citaciones de Astutti, Diego Rosati y del actual legislador Marcelo Szczygol quienes ocuparon cargos en la secretaría de Deportes en los últimos años, y del legislador Facundo López y los exparlamentarios los Oscar Díaz, Miguel Vidal, Rodolfo Cufré y Graciela Valdebenito como autores de la ley que impulsa la creación de la pista.

Indica en la denuncia que «la citación de los mencionados funcionarios y legisladores resulta necesaria para reconstruir de manera integral el proceso administrativo y político vinculado a la ejecución de la ley y determinar si la prolongada omisión en su cumplimiento constituye una falta administrativa o una posible infracción a los deberes de funcionario público conforme lo previsto por la normativa vigente».

La presentación del proyecto de la obra fue presentada por el gobierno provincial durante un acto que se realizó en el salón Gris de la Casa de Gobierno, el 29 de septiembre de 2019.

Pista de canotaje en Viedma: «Ya no hay excusas»

«La Ley 5219 fue sancionada en 2017 y desde entonces se sucedieron anuncios, promesas y comunicados oficiales sobre la inminente construcción de la pista de canotaje. Sin embargo, la Comisión nunca se constituyó, no se afectaron fondos ni se iniciaron las obras. Después de tantos años, ya no hay excusas» indicó Algañarás.

El concejal recordó que en diciembre de 2024 el Concejo Deliberante aprobó un proyecto de comunicación dirigido al Poder Ejecutivo Provincial y a la Secretaría de Hacienda solicitando la asignación de partidas presupuestarias para concretar las expropiaciones de los terrenos necesarios para la obra, sin que se haya recibido respuesta alguna.

«Viedma es la cuna del canotaje argentino, de donde salieron campeones mundiales y olímpicos. Esta obra es una deuda histórica con la ciudad, y también una oportunidad para impulsar el turismo, el deporte y el desarrollo regional» aseguró.