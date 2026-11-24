Después de doce horas de mantener interrumpido el tránsito este martes en Plaza Huincul, con bloqueos simultáneos sobre la Ruta Nacional 22,y la Ruta Provincial 17 en sentido hacia Añelo, fue despejada. Para este miércoles, a las 9 está prevista una reunión entre los representantes de los desocupados y el intendente Claudio Larraza.

Los efectivos de las fuerzas federales que arribaron esta tarde, y permanecían en la rotonda de acceso a la refinería de YPF, se retiraron. La circulación comenzó a normalizarse.

Una puerta de negociación y diálogo se abrió después de idas y vueltas. Las gestiones se encaminaron finalmente para que el jefe comunal huinculense y el dirigente Norberto López, se reunieron. Después de entregar el petitorio de demandas que tenía el grupo de desempleados, se acordó en entablar una mesa de negociación.

Será este miércoles, a las 9. Una vez que finalizó el encuentro con el jefe comunal, se hizo una asamblea en la Ruta 22, a la altura de la torre. El representante López les transmitió lo que ocurrió en el encuentro y, a partir de ahí, resolvieron terminar con la protesta y liberar el tránsito vehicular.

Una vez que se retiraron del lugar, empezó la circulación. En ambos sentidos hubo enormes filas de vehículos, en especial de camiones de todo tipo de cargas, que aguardaron durante varias horas.

El tránsito también se normalizó por la Ruta 17, en sentido a Añelo donde también se había bloqueado el paso.

Desde las 6 de la mañana

De acuerdo con lo informado por los integrantes de la protesta, el conflicto se originó por la falta de avances en el funcionamiento de una bolsa de trabajo sectorial. El bloqueo es total aunque contemplan las personas que tienen certificados o turnos médicos en Neuquén.

El bloqueo sobre la traza nacional se concentra específicamente a la altura de la refinería de Plaza Huincul, un punto clave para el transporte de cargas y la circulación regional.

«Veníamos trabajando hace siete u ocho meses, somos desocupados autoconvocados de Cutral Co y Plaza Huincul y tratando de llevar un diálogo con la gente de Provincia y de los municipios», explicó el referente Norberto López. Sostienen que presentaron varios proyectos porque son varios los desempleados que tienen.

Entre ellos también se cuenta a unas 50 mujeres. López, en diálogo con Diario RÍO NEGRO sostuvo que su propósito es ingresar al anunciado proyecto de construcción de la planta para el GNL. «Queremos que nos tengan en cuenta, recién ahora la semana pasada nos quisieron dar cursos cuando estamos sobre la hora», describió.

Entre este grupo, López sostuvo que tienen oficios como albañiles, cañistas, amoladores, técnicos en seguridad e higiene, entre otros. El corte es total y solo dejan el paso a las personas que tienen certificados de salud o los turnos médicos en la capital neuquina, a quienes sí se les facilita el paso.

Hay largas filas de vehículos a ambas manos de la Ruta 22, a la espera que se libere la circulación. (Foto: Andrea Vazquez)

Puntos afectados y situación del tránsito en la comarca

La medida de fuerza impacta tanto en la conectividad este-oeste como en el flujo vehicular que se dirige hacia el corazón operativo de Vaca Muerta.

Según el reporte de la protesta, los puntos con circulación restringida son los siguientes:

Ruta Nacional 22: corte ubicado a la altura de la refinería en Plaza Huincul.



corte ubicado a la altura de la refinería en Plaza Huincul. Camino de invierno: interrupción en la vía alternativa utilizada habitualmente para desviar el tránsito pesado y particular.



interrupción en la vía alternativa utilizada habitualmente para desviar el tránsito pesado y particular. Ruta Provincial 17: bloqueo en la traza que conecta con la localidad de Añelo.

La Policía se encuentra en la intersección de la Ruta 22 y Ruta 17, frente al museo Carmen Funes para advertir y desviar el tránsito.

Mientras tanto, hay una larga fila de vehículos en ambos sentidos, a la altura de la refinería de YPF, en Plaza Huincul.