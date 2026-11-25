El dato de actividad económica correspondiente a septiembre confirmó que la economía argentina ingresó en recesión técnica, al acumular dos trimestres consecutivos de contracción. El retroceso del 1,8% registrado en el tercer trimestre estuvo explicado principalmente por la fuerte caída de julio (-2,5%), que solo pudo ser compensada de forma parcial por las mejoras de agosto (0,4%) y septiembre (1,1%).

Pese a encadenar dos meses seguidos de recuperación y contar con un arrastre estadístico favorable que permitiría cerrar el cuarto trimestre en terreno positivo, el balance anual refleja un escenario de estancamiento. De acuerdo con las proyecciones relevadas por el citado medio, la actividad crecería apenas entre 0,5% y 0,7% en todo 2026, una mejora muy inferior al 5% que había estimado el Gobierno en el Presupuesto y al 3% que proyectaban los analistas privados a principios de año.

Frente a este cuadro, el equipo económico buscó relativizar la lectura sobre el freno productivo. Según Infobae mientras el ministro Luis Caputo evitó hablar de recesión tras difundirse el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el secretario de Política Económica, José Luis Daza, cuestionó que dos trimestres negativos alcancen para definir una crisis.

La respuesta oficial de Caputo y Daza ante el freno económico

Tras conocerse las cifras oficiales, Luis Caputo destacó en sus redes sociales el desempeño positivo de septiembre y remarcó que el «indicador tendencia ciclo» se ubica 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023. Además, subrayó la revisión al alza de las mediciones previas: julio pasó de un -2,8% a -2,5%, mientras que agosto mejoró de un 0,1% inicial a 0,4%.

En la misma línea, José Luis Daza envió un «mensaje al periodismo» para rechazar el rótulo de recesión técnica. El funcionario argumentó que el propio National Bureau of Economic Research (NBER) no acepta la regla de los dos trimestres consecutivos de caída para determinar una recesión, y sostuvo que «si las caídas son pequeñas no pueden considerarse una recesión».

Turbulencia cambiaria, tasas y el límite al repunte de 2027

Más allá de la discusión estadística, la principal incógnita entre los economistas pasa por la duración de la mejora iniciada en agosto. Según consignó Infobae, los analistas mantienen una postura cauta y estiman que el repunte no se extenderá mucho más allá del cuarto trimestre de 2026 o, a lo sumo, de los primeros meses de 2027.

Las dudas están asociadas a la volatilidad cambiaria y a un contexto global complejo. La suba del dólar oficial hasta los $ 1.615 y del MEP cerca de los $ 1.700 amenaza con impulsar un aumento en las tasas de interés, lo que sumaría presión financiera sobre las pymes que vienen financiando capital de trabajo a tasas por debajo de la inflación. En paralelo, el traslado a precios de la divisa se mantiene acotado, sin generar por el momento un impacto inflacionario significativo.

El impacto de la guerra y el frente externo según los economistas

En el sector privado atribuyen buena parte del retroceso local al deterioro del escenario internacional. El economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, Diego Piccardo, señaló que los factores externos fueron determinantes para la caída en recesión técnica: «La guerra entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre que se sumó después fueron claves». Además, mencionó el peso de las elecciones en Brasil y Estados Unidos, junto con la crisis vinculada a la inteligencia artificial, que según explicó «pega más que nada en el margen».

Desde el Palacio de Hacienda coincidieron en señalar el frente global como un condicionante central. En una entrevista citada por el medio, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, puntualizó que la economía argentina enfrenta el impacto del shock petrolero, la suba de tasas en Estados Unidos y la caída de los mercados internacionales, factores que explican la reciente presión cambiaria ante la menor confianza de los inversores globales.