Plaza Huincul reestructuró el presupuesto del 2024 por $18 mil millones más

El intendente Claudio Larraza cuenta con el aval de la mayoría de los concejales de Plaza Huincul para reestructurar el presupuesto 2024 y aumentarlo en poco más de $18 mil millones. Fueron seis votos a favor y uno en contra. De este modo, el monto del presupuesto que está en vigencia asciende en $ 50.970.231.309.

En la sesión de este martes, el Concejo Deliberante huinculense trató el despacho que fue analizado en la comisión Uno de Industria, Comercio, Legislación Municipal, Hacienda, Presupuesto, Obras y Servicios Públicos. El proyecto lo había remitido el Ejecutivo con la documentación relacionada a la reestructuración del presupuesto 2024.

En principio, el proyecto que ya tenía despacho no se iba a aprobar en esta sesión, sin embargo al pedirlo, se puso a consideración y logró cosechar el voto del presidente del cuerpo, Daniel Vidondo, además de Liliana Gords (Comunidad; Viviana Casado (Juntos por Plaza); Marga Yunes y Gustavo Suárez (MPN) y Sebastián Ávila (MID). En contra, votó Fernando Doroschenco (FyPN).

La norma señala en su artículo 1° que el presupuesto del Ejercicio 2024 se incrementará en la suma de $18.258.250.000. De este modo, asciende en total a $50.970.231.309,00 porque estaba en poco más de $32 mil millones.

Ingresaron más fondos y hubo gastos

Entre las consideraciones, se especificó que existe una nota desde el municipio el pasado 28 de abril que tiene número de expediente. La norma que aprueba la reestructuración detalló que hubo mayores ingresos y gastos que fueron ejecutados en el ejercicio y en esa línea, es que se debe incrementar el monto del presupuesto original.

Se recordó que hay una nota de octubre de 2024 que ingresó al cuerpo de concejales con un nuevo pedido para reestructurarlo. «El Ejecutivo mediante esta nueva petición, elabora un proyecto de reestructuración con el fin de adecuar los créditos presupuestarios de las partidas a lo realmente ejecutado», se aclaró.

Por otra parte, se reiteró al Ejecutivo que se debe «elevar con la anticipación necesaria las solicitudes de reestructuración de las partidas, aportando las explicaciones necesarias para la aprobación de los cambios solicitados».

Las y los concejales recordaron que el pedido que se hizo en abril de este año para que se reestructure un «ejercicio cerrado en diciembre del año anterior solo sirve para dar cumplimiento formal, pero carece de todo objetivo de esta herramienta».

El único legislador local que votó en contra fue Doroschenco -desde la oposición- porque entendió que debía tratarse la semana próxima. Por otra parte, dijo que esta metodología de reestructuración no es exclusiva de la actual administración, sino que viene de varias anteriores.

«Si bien se pueden redistribuir partidas, antes de realizar el gasto primero debe estar la autorización y esto no sucede. Aquí estamos haciendola una reestructuración de un gasto ya realizado por el Ejecutivo», mencionó Doroschenco.



