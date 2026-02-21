Plottier busca estabilidad: Malena Resa ahora lidera un Concejo marcado por la cautela

Malena Resa es, otra vez, la presidenta del Concejo Deliberante de Plottier (Matías Subat)

El Concejo Deliberante de Plottier se autodefinió en la calma para evitar crisis institucional (Matías Subat)

Tras una jornada de incertidumbre que obligó a un cuarto intermedio, el Concejo Deliberante de Plottier logró definir su conducción para el periodo 2026.

La sesión preparatoria, que inicialmente se vio truncada por la falta de acuerdos el jueves, concluyó con la ratificación de una conducción que apuesta a la experiencia previa de sus integrantes en la jornada de ayer viernes 19 de febrerro.

La concejala Malena Resa (Comunidad)fue reelecta para presidir el cuerpo, esta vez acompañada por Claudia Namuncurá (ex Desarrollo Ciudadano) en la vicepresidencia.

Según la titular del cuerpo, esta decisión representa una “fórmula consensuada” que busca garantizar un funcionamiento legislativo fluido y sin sobresaltos para la comunidad.

La defensa de la institucionalidad como eje central

El debate en el recinto estuvo atravesado constantemente por la necesidad de brindar seguridad institucional a una localidad conmovida por investigaciones externas.

Resa destacó en diálogo con LU 5 que la intención de la nueva mesa directiva es “darle a Plottier un manto de institucionalidad” en un contexto que calificó como complejo y delicado para el poder político.

Ante las consultas sobre si la parálisis inicial del Concejo estaba vinculada a la situación judicial del intendente Luis Bertolini, la presidenta marcó una distancia clara.

Al respecto, sostuvo que mezclar las funciones legislativas con las judiciales “no le sirve a nadie” y que es un error institucional caer en ese tipo de dinámicas.

Para la concejala, es vital que la sociedad comprenda que el cuerpo deliberativo es un poder totalmente independiente de los procesos que lleva adelante la fiscalía actualmente.

Resa manifestó que “quienes quizás quieran hacer eso será porque les gusta el problema”, reafirmando su compromiso con la separación de poderes en el ámbito municipal.

El camino de la justicia y los límites legislativos

La funcionaria insistió en que ver la palabra institucionalidad como eje del debate es una señal positiva de que los ediles están enfocados en su deber primordial.

“Quiere decir que estamos todos ocupados y preocupados para que se pueda respetar a las instituciones”, subrayó sobre la responsabilidad política de sus pares.

Respecto a la investigación judicial que involucra al Poder Ejecutivo local, el Concejo ha decidido mantener una postura de prudente espera informativa.

La presidenta aseguró que, hasta el momento, no ha ingresado ningún tipo de notificación formal que requiera el tratamiento del cuerpo legislativo en el recinto.

Ven peligro de politizar causas judiciales

Resa fue contundente al afirmar que “lo judicial tiene su camino” y que los ediles se informan de los avances de la causa al igual que cualquier otro vecino de la ciudad.

Para la conducción del Concejo, intervenir sin información oficial significaría romper el orden administrativo y legal de la localidad de Plottier.

Bajo esta premisa, la concejala advirtió sobre el peligro de politizar las causas judiciales antes de que existan sentencias o pasos procesales firmes.

“Si mezclamos lo político con lo judicial, es un caos y no vamos a ser parte de eso”, sentenció para despejar dudas sobre el accionar legislativo futuro.

Finalmente, aclaró que la Carta Orgánica prevé mecanismos generales de actuación ante irregularidades, pero carece de una reglamentación específica para casos de imputación.

Por ello, la consigna actual es aguardar certezas legales: “No tenemos formalmente ningún tipo de información”, concluyó sobre la situación del Ejecutivo.