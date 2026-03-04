Pluspetrol aportará USD 1 millón para fortalecer las Becas Gregorio Álvarez en Neuquén

La compañía Pluspetrol aportará USD 1 millón al programa de Becas “Gregorio Álvarez” y ratificó, por tercer año consecutivo, su acompañamiento a esta iniciativa educativa impulsada por el Gobierno de la Provincia de Neuquén.

Pluspetrol destinó USD 1 millón a las Becas Gregorio Álvarez

El nuevo convenio fue firmado en la capital provincial y consolida el compromiso de la empresa con el desarrollo educativo local. A través de este aporte, la compañía busca fortalecer el acceso a la formación académica de estudiantes neuquinos de distintos niveles.

“El desarrollo sostenible comienza con educación. Por eso, decidimos acompañar por tercer año consecutivo las Becas ‘Gregorio Álvarez’, ya que estamos convencidos de que invertir en la formación de los jóvenes neuquinos es invertir en el futuro de la provincia y en más oportunidades de crecimiento para toda la comunidad”, afirmó Julián Escuder, Country Manager de Pluspetrol.

El desembolso forma parte del plan de Responsabilidad Social Empresaria previsto por la compañía para 2026 en Neuquén, que totaliza USD 4,2 millones. De ese monto, además del millón destinado al programa de becas, se asignará otro USD 1 millón al Instituto Vaca Muerta y el resto se distribuirá en programas de inversión social con foco prioritario en las localidades de Añelo y Rincón de los Sauces.

Las Becas “Gregorio Álvarez” están dirigidas a estudiantes desde nivel inicial hasta educación superior que acrediten necesidad económica y cursen estudios en universidades o institutos terciarios. El programa contempla apoyo financiero para cubrir matrícula, materiales de estudio, transporte y otros gastos vinculados a la formación académica.

Con esta iniciativa, Pluspetrol consolida su estrategia de responsabilidad social, alineada con las políticas públicas provinciales y orientada a generar mayores oportunidades educativas y de desarrollo profesional en las comunidades donde desarrolla sus operaciones.