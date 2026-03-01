Neuquén tendrá el «primer natatorio olímpico de la región», anunció Rolando Figueroa: qué dimensiones tendrá la pileta

Durante el acto apertura del nuevo período de sesiones ordinarias en la Legislatura Provincial, el gobernador Rolando Figueroa anunció que se construirá el primer natatorio olímpico de la región, una obra que se realizará en la Ciudad Deportiva de Neuquén.

Además, anticipó distintas iniciativas, entre ellas una de acompañamiento a trayectorias educativas a jóvenes deportistas neuquinos.

Figueroa dijo dónde se construirán natatorios cubiertos

“Nuestra política deportiva y comunitaria no es una suma de obras aisladas, sino un proyecto integral de desarrollo territorial, inclusión y cohesión social”, destacó el gobernador.

“En ese mismo camino, hoy quiero anunciar una decisión histórica para Neuquén y para toda la Patagonia. Junto a la ciudad de Neuquén vamos a construir, en la Ciudad Deportiva, el primer natatorio olímpico de la región: un complejo de 7.600 metros cuadrados, con una pileta olímpica de 25 por 50 metros y una pileta semiolímpica de 12,50 por 25 metros”, detalló.

Figueroa aseguró que la obra “nos posiciona en el más alto nivel del deporte, pero es mucho más que alto rendimiento. Somos una provincia de ríos y lagos: aprender a nadar es seguridad, es prevención, es salvar vidas”.

En la misma línea, anunció la construcción en San Martín de los Andes una pileta semiolímpica cubierta y climatizada, y el inicio del proyecto para ejecutar una pileta en Zapala y otra en Plaza Huincul, que serán cofinanciadas junto a los municipios.

“Todo esto forma parte de un Plan Provincial de Natatorios que estamos diseñando para garantizar, en los próximos años, al menos un natatorio cubierto en cada una de las siete regiones”, anticipó.

Figueroa detalló además que se están construyendo gimnasios en los nuevos edificios escolares y siete nuevos espacios comunitarios y deportivos en Las Coloradas, Coyuco Cochico, Moquehue, Huinganco, Los Guañacos, Andacollo y Villa del Nahueve.

Desde Provincia dijeron que se trata de obras que sumarán más de 7.700 metros cuadrados de nueva infraestructura pública destinada al deporte, la cultura y el encuentro comunitario. Se encuentran en ejecución con distintos grados de avance, con una inversión estimada de 31.000 millones de pesos.

Rolando Figueroa anunció acompañamiento en trayectorias educativas de deportistas

El gobernador anunció además la presentación a la Legislatura del proyecto de Ley para crear el Régimen Provincial de Acompañamiento de las Trayectorias Educativas de Estudiantes Deportistas, “con el fin de garantizar la continuidad, permanencia y finalización de los estudios de aquellas y aquellos estudiantes que desarrollan una práctica deportiva sistemática, organizada y acreditable en la Provincia del Neuquén, compatibilizando las exigencias académicas con los compromisos propios del alto rendimiento”.

Además, informó que “he firmado el Decreto del Programa de Becas para becar a los mejores deportistas, reconociendo el talento, el esfuerzo y la disciplina de nuestros deportistas, asumiendo la responsabilidad el Estado de acompañarlos con una asignación mensual, durante los doce meses del año, equivalentes al de una beca Gregorio Alvarez para estudiantes universitarios”.

Aclaró que este acompañamiento, “no es excluyente en casos que cuenten con una beca también de estudio”.

Además, se incorporará un incentivo extraordinario, el Bonus “Neuquén en el podio”, que reconocerá el mérito deportivo cuando los atletas alcancen podios nacionales e internacionales, con premios que pueden llegar hasta los 10 millones de pesos.

“El esfuerzo merece reconocimiento porque cuando un deportista sube al podio, no sube solo: sube con él toda la Provincia del Neuquén y además se transforman inmediatamente en un espejo donde otros jóvenes pueden también mirarse”, destacó el gobernador.