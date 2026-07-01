Trágico incendio en medio del frío polar que azota a la Patagonia: murieron dos personas en Chubut

En medio del frío polar que azota a la Patagonia, se registró un trágico incendio en Chubut que dejó como resultado dos víctimas fatales. El grave episodio ocurrió esta madrugada en una vivienda ubicada en una zona rural cercana a Trevelin.

Dos muertos por un incendio en Chubut

De acuerdo a la información preliminar brindada por Bomberos y personal de la Policía de Chubut, el fuego se habría originado durante la madrugada en una casa ubicada en las inmediaciones de la zona rural conocida como la Ruta Los Cipreses.

Los equipos de emergencia arribaron al lugar y se encontraron con la vivienda totalmente consumida por el incendio. Al terminar de sofocar el fuego, hallaron en el interior los cuerpos de las víctimas.

Según se pudo determinar, el siniestro se produjo de manera accidental por el sistema de calefacción a leña que utilizaban los propietarios. Estiman que las victimas alimentaron el fuego antes de irse a dormir, situación que luego desencadenó que las llamas se propaguen sin control.

Las autoridades oficiales confirmaron a medios locales que las dos personas fallecidas eran de origen extranjero, aunque hasta el momento no se difundieron oficialmente sus identidades.