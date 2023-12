Rolando Figueroa envió la ley para eliminar las jubilaciones de privilegio: las dudas y su alcance

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó hoy en la Legislatura el proyecto para eliminar las llamadas jubilaciones de privilegio del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). Se trata del régimen del que gozan quienes ocuparon cargos electivos en la provincia y que, según el mandatario, contribuyen a «una realidad injusta». «Es urgente dar muestras a la ciudadanía de una real voluntad política de reducción de gastos del Estado», afirmó.

El proyecto que llegó este mediodía tiene solo dos artículos y deja varios interrogantes abiertos. El texto se limita a derogar la ley 1282, de jubilaciones y pensiones para personas que ejerzan cargos electivos, pero no aclara qué régimen lo reemplazará (¿presumiblemente la jubilación ordinaria que establece la ley 611?) ni a partir de qué momento entrará en vigencia.

Es decir, en los fundamentos de la norma aclara que la derogación no tocará «derechos adquiridos», pero no se advierte en el articulado qué ocurrirá con quienes ocupan un cargo electivo hoy o quienes lo hayan ocupado pero aún no estén en edad jubilatoria.

La ley 1282 aplica a quienes hayan cumplido al menos un año continuo en un cargo electivo o dos discontinuos. El requisito es tener 60 años de edad y 30 de aportes jubilatorios, seis de ellos al ISSN.

El haber se calcula con el 82% móvil del sueldo de funcionario y no del promedio de las últimas remuneraciones como ocurre en el régimen ordinario.

El proyecto mantiene el régimen especial de la ley 859 que abarca a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

La caja con más déficit

Figueroa planteó en el proyecto que la provincia «atraviesa angustiantes índices de pobreza» y que, en paralelo, «la sociedad ha sido testigo de privilegios que sumen a la provincia en una realidad injusta».

Sostuvo que uno de los «símbolos más evidentes para la población» es el llamado régimen de privilegio para los funcionarios que ocuparon cargos electivos y ofreció los números del balance de ISSN del año pasado para ejemplificar el déficit que genera esa caja.

En el 2022, por ese régimen hubo ingresos de 587 millones de pesos en concepto de aportes, mientras que lo que se gastó en jubilaciones fue más del doble, 1.197 millones. Es decir que el déficit que arrojó esa caja fue de 610 millones de pesos.

La eliminación de este régimen sería más bien una señal simbólica, pues el rojo de la caja «de privilegio» es representa menos del 10% del déficit de todo el sistema jubilatorio de ISSN. Para el año que viene se estimó en 74.000 millones de pesos, según el presupuesto.

«La derogación de esta norma no sólo expresa una firme convicción de eliminar privilegios que no corresponden, sino que también se ajusta al objetivo de orientar los recursos públicos a las verdaderas necesidades de nuestra comunidad», definió Figueroa.