Por ordenanza: otra ciudad de Neuquén habilita las aplicaciones de transporte como Uber y Cabify

Centenario se convirtió en la segunda ciudad de la provincia en regular por medio de una ordenanza el funcionamiento de las aplicaciones privadas de transporte como Uber, Cabify y Didi, solo por detrás de la que ya aprobó y reglamentó Neuquén capital algunas semanas atrás.

La normativa fue sancionada en el Concejo Deliberante local el jueves pasado, con el acompañamiento unánime de los integrantes del cuerpo legislativo. Para su redacción se tomaron dos proyectos previos, uno presentado por Comunidad y el otro por el Movimiento Popular Neuquino (MPN).

También se utilizaron aportes de vecinos, de prestadores de taxis y del personal de la secretaría de Transporte, Tránsito y Bromatología municipal, establecida como la autoridad de aplicación para fiscalizar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones.

El Ejecutivo ahora deberá avanzar con la promulgación, paso tras el cual tendrá 60 días para completar la reglamentación. Recién entonces, los alcances de la ordenanza se harán efectivos en la calle.

Otra ciudad de Neuquén con aplicaciones de transporte: registros y exigencias

Lucia Matas, concejal de Comunidad y autora de uno de los proyectos utilizados, habló con Diario RÍO NEGRO sobre la necesidad de avanzar con una normativa que regulara y dejara habilitado el trabajo de este tipo de plataformas, cada vez más usadas desde la informalidad por los habitantes de la comuna.

La norma crea dos registros, uno para los conductores o titulares de los vehículos y otro para las empresas. El primero exige varios requisitos como el certificado de libre deuda, el carnet de conducir, no aparecer en el registro de deudores alimentarios de la provincia y poseer el certificado de titularidad del vehículo.

Para las compañías, en tanto, se demanda la ausencia de deuda con ARCA, un domicilio legal en la ciudad, la razón social y un seguro de responsabilidad civil, entre otra documentación a presentar al momento de la inscripción.

Ambos registros estarán habilitados una vez que se reglamente la ordenanza y darán un periodo de 30 días para que los interesados puedan completar el trámite luego de iniciar el proceso, que se podrá hacer de manera online.

Por otra parte, a los conductores también se les pedirá una licencia comercial, que tendrán que pagar de manera mensual con un valor de entre $4.000 y $4.500. Las empresas, en tanto, abonarán una tasa anual, cuyo monto será determinado por el municipio cuando se reglamente la normativa y se formalice la ley fiscal del año próximo.

Entre las exigencias aparecen a su vez la radicación del vehículo en Centenario, la ausencia de antecedentes penales y una antigüedad máxima para los rodados que no podrá superar los 10 años, con un límite superior de 15 en el caso de los que son eléctricos o híbridos.

Otra ciudad de Neuquén con aplicaciones de transporte: las multas, aún vigentes

La concejal se mostró confiada en recibir el acompañamiento del Ejecutivo municipal para avanzar con la reglamentación, ya que formó parte del proceso legislativo a partir de su cartera de Transporte.

Comentó que los conductores solo podrán transportar personas desde la ciudad a otras localidades vecinas, pero no podrán levantar pasajeros de estas últimas hacia Centenario, por ejemplo.

Pese a la disposición aprobada, advirtió que las multas para quienes conduzcan con plataformas no habilitadas seguirán vigentes. La primera tiene un valor de 50 a 100 módulos y la segunda de 200 a 500 módulos. Hasta septiembre, cada módulo significaba $8.650.

La ordenanza también ordena la colocación de una licencia con los datos de la persona al volante detrás del asiento del conductor. Allí estará su nombre y su cuit o cuil, como información principal.