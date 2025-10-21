Taxis vs Uber en Centenario: «No hay trabajo», aseguran desde el sector y amenazan con cortes de ruta

Taxistas de Centenario reclaman por la baja en la demanda ante la llegada de UBER. (Foto: Centenario).

La Asociación de Taxis de Centenario se movilizó este lunes para exigir el tratamiento urgente de un proyecto que declara la emergencia en el sector. Aseguran que atraviesan una crisis «muy grande» ante el avance de Uber y las aplicaciones de transporte no reguladas. «No hay trabajo, la gente no usó más el taxi», aseguró Marcelo Montoya, presidente de la Asociación.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, sostuvo que la actividad cayó en un 90% en el último año, lo que vuelve imposible para los trabajadores afrontar impuestos y las cuotas de los vehículos0 kilómetro.

La Asociación fue convocada a una reunión con el intendente y el Concejo Deliberante para el próximo miércoles a las 8:15 horas. «El sector está muy muy caliente. Si no hay una respuesta favorable se habla de cortes de ruta porque la situación ya llegó a su tope», enfatizó Montoya.

Taxistas piden declarar la emergencia en Centenario por la llegada de Uber

«Hoy ya el taxista no puede pagar más los impuestos ni las cuotas de los cero kilómetros que más de uno se metió, ya que acá se renovó la mitad de la flota. Hoy ya es un problema muy grande para el taxista», lamentó Montoya, quien aseguró que la proliferación de plataformas en la ciudad es evidente.

La Asociación ya presentó formalmente un proyecto ante el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal. Montoya explicó que ya es tarde para debatir la prohibición o habilitación de las aplicaciones. «El daño ya lo causaron, eso no se va a revertir», expresó el referente.

Por ello, el reclamo se centra en que el gobierno local declare la emergencia y analice la implementación de un subsidio para sostener la actividad, replicando medidas tomadas para el transporte público de colectivos.

Sin controles a Uber: taxistas afirman que las multas millonarias no tienen efecto

A pesar de que la Municipalidad de Centenario ha anunciado multas elevadísimas contra los choferes de Uber, con pisos de $1.730.000 y topes de hasta 17 millones de pesos, Montoya desmintió que los controles sean efectivos.

El presidente de los taxistas afirmó que solo se hicieron controles durante «dos o tres días» y que los pocos vehículos secuestrados fueron «liberados» sin cobrarles las sanciones. “Fíjense que la gente de Transporte dice que los controles se hacen, el taxista no los ve, no están haciendo los controles«, sentenció.

Ante la falta de acciones concretas, el sector se encuentra en un punto de ebullición. El vocero gremial recordó que detrás de cada licencia hay una familia: «Atrás de un taxista hay un chico que va a la escuela, que come, que se le compra zapatillas». La inacción gubernamental solo genera críticas y descontento en un sector que se siente «mirando para otro lado».