Por primera vez, Viedma será sede del Congreso Argentino de Ciencias de la Computación

La sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro será sede del trigésimo primer Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC).

El evento se realizará entre el lunes 6 y el viernes 10 de este mes organizado por la Red de Universidades Nacionales con Carreras en Informática (Redunci) y la UNRN.

Desde la UNRN se recordó que este congreso es el evento nacional más importante en el campo de las ciencias de la computación por su convocatoria y alcance federal. Participarán investigadores, docentes, estudiantes de grado y posgrado, y profesionales relacionados con esta actividad.

El evento abarca una gran variedad de áreas mediante la realización de Workshops especializados, coordinados por expertos destacados. En estos espacios, se presentan y evalúan trabajos científicos de alta calidad, revisados por investigadores tanto nacionales como internacionales.

El Congreso cuenta ya con 330 estudiantes preinsciptos provenientes de las universidades de todo el país que forman parte de la RED. Se recibieron alrededor de 170 artículos (papers), presentados para los diferentes Workshops que tratarán sobre: Computación Gráfica, Imágenes y Visualización, Innovación en Educación en Informática, Procesamiento Distribuido y Paralelo, Agentes y Sistemas Inteligentes, Tecnología Informática aplicada en Educación, Bases de Datos y Minería de Datos, Ingeniería de Software, Arquitectura, Redes y Sistemas Operativos, Procesamiento de Señales y Sistemas de Tiempo Real, Innovación en Sistemas de Software, Seguridad Informática, y Gobierno Digital y Ciudades Inteligentes.

A la par se realizará la vigésimo novena Escuela Internacional de Informática que tiene como objetivo el dictado de cursos para estudiantes de las universidades integrantes de la Red, de otras instituciones de grado y posgrado, como así también profesionales del medio.

Los cursos previstos son: Ingeniería de software basada en la evidencia: ¿Cómo realizar un estado del arte riguroso y relevante?; Inteligencia Artificial Generativa y Agentes Inteligentes; Introducción a la computación cuántica y aplicaciones prácticas; Introducción a las redes de sensores, Edge Computing y plataformas IoT; y Sistemas de ciberdefensa con IA.

La apertura oficial será en el Centro Cultural

La apertura oficial del Congreso y la Conferencia Inaugural estará a cargo de Alejandro Javier Menant (Fundación Intecnus), referente en cirugía e intervencionismo nuclear. Será en el Centro Municipal de Cultura , el martes 7 a las 12.

Menant expondrá la conferencia: “Inteligencia artificial en salud, implementación y desarrollo en ámbitos asistenciales clínicos”.

El resto de las actividades, tanto del Congreso como de la Escuela se desarrollarán en el Campus UNRN Sede Atlántica, en esta misma ciudad.



Para obtener toda la información e inscribirse al Congreso los interesados pueden ingresar a la página web:cacic2025.unrn.edu.ar.