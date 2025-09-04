Por un mes no ingresará asado con hueso a la Patagonia: «Reconstruir la imagen va a costar tiempo»

El miércoles la Justicia federal decidió dar lugar al reclamo de la Asociación Rural de Tierra del Fuego y tras aceptar la medida cautelar, suspendió por treinta días los alcances de la Resolución 460/2025 dictada por Senasa, en la que se flexibiliza el ingreso de carne con hueso a la Patagonia proveniente del norte del río Colorado. En este sentido, la presidenta de la Asociación, Lucila Apolinaire, en diálogo con RADIO RÍO NEGRO celebró la medida.

Recientemente, la asociación bajo el liderazgo de Lucila Apolinaire, presentó un recurso de amparo que logró la suspensión de la flexibilización de la barrera sanitaria, una medida que, según ellos, ponía en riesgo el estatus sanitario de la provincia y la viabilidad de su producción.

Apolinaire destacó la importancia de proteger la sanidad diferencial de la región para preservar los mercados internacionales y el valor de los productos de toda la Patagonia.

Se suspendió el levantamiento de la barrera: la Patagonia debe recuperar su estatus sanitario

En comunicación con RADIO RÍO NEGRO, la presidenta de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, Lucila Apolinaire, celebró la reciente decisión judicial que suspendió la flexibilización de la barrera sanitaria. Apolinaire destacó que, si bien por el momento no se han registrado pérdidas en la producción, el ingreso de carne del norte del país podría representar un gran problema a futuro. En este sentido, recordó que Chile ya suspendió el reconocimiento de la Patagonia como zona libre de aftosa sin vacunación, lo cual sirve como una prueba de los riesgos que corren.

La presidenta remarcó que, a raíz de la medida, la Patagonia perdió su estatus sanitario de un «plumazo». «Lo que nos había asegurado Nación y SENASA era que no se iba a tomar ninguna decisión que nos modificara el estatus sanitario ni la situación comercial», recordó y agregó: «Lo que venimos peleando es que todo el país debería estar trabajando para ir a un estado libre de aftosa» al igual que Chile, Bolivia y Brasil.

Sobre los próximos pasos, la presidenta comentó que en los próximos treinta días se seguirán de cerca los recursos judiciales y espera que el Gobierno se siente a «analizar la situación y reconozca que lo que se había advertido, lamentablemente sucedió» con la medida de Chile y la alerta de la Unión Europea.

Apolinaire también se refirió a un posible plan para modificar la condición sanitaria a nivel nacional. Sugirió que el Gobierno podría identificar las zonas con menor riesgo para dejar de vacunar de forma gradual, reduciendo progresivamente la cantidad de vacunas aplicadas para liberar las zonas paulatinamente.

Aunque este proceso llevaría varios años, resaltó que sería la manera más efectiva de obtener la calificación de zona libre de aftosa. «Hay una comisión nacional de fiebre aftosa, hay una ley y lo que nosotros queremos es que se cumplan para mejorar, no para ir para atrás», expresó.

Finalmente la presidenta reiteró que si bien por ahora su producción no bajó, la situación le hizo perder la credibilidad al país. «Para que el otro país vuelva a confiar tenemos que demostrar que somos serios, que hacemos todos los controles. En el medio tenemos un Senasa que está perdiendo personal y presupuesto. Volver a construir la imagen va a costar mucho tiempo», comentó y señaló que además de Chile, también está perdiendo la confianza de la Unión Europea.