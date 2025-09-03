Revés para el asado a la Patagonia: la Justicia federal suspendió por un mes la medida

La jueza Mariel Borruto, a cargo del Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego, decidió dar lugar al reclamo de la Asociación Rural de esa provincia, aceptando la medida cautelar y suspendiendo por treinta días los alcances de la Resolución 460/2025 dictada por Senasa, en la que se flexibiliza el ingreso de carne con hueso desde el norte de la Patagonia hacia el sur.



“Hacer lugar a la medida cautelar por la presente, solicitada por la Asociación Rural de Tierra del Fuego contra el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad (conf. arts. 195 cc. y ss. del cpccn y ley 26.854) y Agroalimentaria (Senasa) en consecuencia suspender los efectos de la resolución n° 460/2025”, resolvió Borruto.



La medida se conoce luego de la judicialización de la decisión que, según entienden los productores ganaderos de la Patagonia, los perjudica.



Hasta la publicación de la resolución 460, no se permitía el ingreso de carne con hueso basado esto en una cuestión sanitaria.



Al sur del río Colorado, Argentina tiene sus rodeos bovinos libres de aftosa sin vacunación, a diferencia de lo que sucede en el norte, donde el estatus de libre de aftosa se logra con vacunación.



Entre prórrogas, reuniones y reclamos, el organismo sanitario publicó el 27 de junio una nueva normativa que establece que las zonas centro y norte del país podrán enviar únicamente cortes con hueso plano al sur del río Colorado.



Se incluyen el asado de costilla y la falda con hueso. La medida se oficializó mediante la Resolución 460/2025, publicada en el Boletín Oficial.



Esta flexibilización a la barrera sanitaria que históricamente dividió a las zonas libres de aftosa con y sin vacunación, señalan desde el organismo, no tendrá impacto negativo sobre la producción o el acceso a mercados internacionales.



Según el sitio bichosdecampo, los ganaderos del sur no se quedaron cruzados de brazos ante esto que consideran muy perjudicial, y presentaron un nuevo recurso administrativo ante Senasa para que quede sin efecto la resolución. También se presentaron recursos de amparo en la justicia tanto de Río Negro como de Santa Cruz, que le da por ahora la razón a los ganaderos sureños.



La jueza Mariel Borruto consideró que la norma impugnada carece de fundamentación suficiente y podría afectar el estatus sanitario diferencial de la región, con riesgos económicos, sociales y ambientales graves.

Para la cautelar se tomó en cuenta, además, que Chile ya suspendió el reconocimiento de la Patagonia como zona libre sin vacunación tras la entrada en vigencia de la resolución del Senasa.

La Asociación Rural planteó que la medida ponía en peligro décadas de trabajo público-privado y la apertura de mercados internacionales, mientras que Senasa defendió la resolución como un paso de armonización con estándares internacionales y negó que implique riesgos sanitarios.