Pocas certezas sobre el freno al asado con hueso en Neuquén: carnicerías esperan al fin de semana

Más dudas que certezas generó en carnicerías de Neuquén la decisión de la Justicia Federal que, a pedido de la Asociación Rural de Tierra del Fuego, frenó por 30 días la resolución 460/2025 del Senasa que autorizaba el ingreso de asado con hueso a la Patagonia proveniente del norte del río Colorado.

En un relevamiento realizado por Diario RÍO NEGRO este jueves, cuatro firmas diferentes coincidieron en que, de momento, no hubo reacción en la cadena de comercialización, como eventuales frenos de proveedores o cambios en los precios.

Los cortes disponibles, indicaron, corresponden a stock ingresado a principios de semana, factor que también redujo el efecto inmediato de la medida que paralizó, por casi un mes, la llegada de asado del centro y norte del país, zonas libres de aftosa pero con vacunación.

Freno al asado con hueso a la Patagonia: «No tuvimos ningún aviso»

«Lo que tenemos lo trajimos el martes y tenemos que reponer el stock mañana; hasta ahora no hemos tenido ningún aviso«, dijo el encargado de una carnicería que tiene dos locales en Neuquén, ambos en el bajo de la ciudad, y se abastece con frigoríficos de las provincias de La Pampa y Buenos Aires.

Comentó, ante la consulta de este diario, que si hay cambios, recién se conocerán este viernes o hacia el fin de semana, cuando empiecen a cerrarse las compras para la semana siguiente.

Foto: Matías Subat.

Los precios tampoco se habrían resentido con la medida cautelar otorgada por la jueza federal Mariel Barruto, con asiento en Tierra del Fuego. El kilo de asado foráneo, de acuerdo al comercio que se consulte, ronda entre los $9.000 y los $11.000, el mismo nivel que se observaba la semana pasada, por ejemplo.

Asado con hueso del norte en Neuquén: el Senasa como «policía sanitario»

Sergio Rivas, referente del frigorífico Senderos de Raza, le dijo a este diario que, a pesar del revés judicial, confía en el poder de «policía sanitario» que por normativa tiene el Senasa.

Recordó que en el pasado ya hubo medidas judiciales similares que intentaron modificar lo dispuesto por ese organismo, sin impacto concreto en el funcionamiento del mercado cárnico de la región.

Otra firma, ubicada en la esquina de Alcorta y Leguizamón, analizó la situación en similar sentido que sus colegas e incluso comentó que esta misma mañana trajo unos 50 costillares sin inconvenientes, más allá del cambio reglamentario.

Sí reconoció, a través de un encargado que habló con este diario, que de producirse alguna modificación, recién tomarían conocimiento durante los próximos días. «Si nos paran un camión, lo vamos a ver durante el fin de semana, pero por ahora no tenemos nada».

Foto: Matías Subat.

Desde una cuarta firma relevada, ubicada sobre la calle Independencia, negaron de igual manera algún cambio en cuanto a la provisión de asado con hueso proveniente del norte del río Colorado.

Explicaron que cada vez que hubo resoluciones por la barrera, como cuando se la flexibilizó parcialmente, «nos avisaron un tiempo antes», para de esa forma regular el impacto en aquellas operaciones selladas con antelación. Este empresa, por caso, tiene frigorífico propio, que la abastece con producción de campos pampeanos.

Por un mes no ingresará asado del norte a la Patagonia: «Todo el país debería estar libre de aftosa»

El miércoles la Justicia federal decidió darle lugar al reclamo de la Asociación Rural de Tierra del Fuego y suspendió los alcances de la Resolución 460/2025 dictada por Senasa, en la que se flexibilizaba el ingreso de carne con hueso desde el norte de la Patagonia hacia el sur.

La presidenta de la Asociación, Lucila Apolinaire, celebró la medida en diálogo con RADIO RÍO NEGRO.

Apolinaire destacó la importancia de proteger la sanidad diferencial de la región para preservar los mercados internacionales y el valor de los productos de toda la región.

Indicó que, a raíz de la medida, la Patagonia había perdido su estatus sanitario de un «plumazo». «Lo que nos había asegurado Nación y Senasa era que no se iba a tomar ninguna decisión que nos modificara el estatus sanitario ni la situación comercial», recordó y agregó: «Lo que venimos peleando es que todo el país debería estar trabajando para ir a un estado libre de aftosa» sin vacunación, categoría que solo se le reconoció a la Patagonia.



