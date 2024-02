Preocupación y repudio de la Academia Nacional de Periodismo y FOPEA por agresiones a reporteros gráficos y periodistas

Tras las agresiones sufridas por periodistas y trabajadores de prensa en la cobertura de las movilizaciones en el Congreso de la Nación con motivo del tratamiento de la Ley Ómnibus, la Academia Nacional de Periodismo y FOPEA expresaron su preocupación y repudio.

La Academia Nacional de Periodismo difundió un comunicado en el que manifestó «profunda preocupación» por los hechos que terminaron con varios reporteros gráficos heridos con balas de goma durante los incidentes frente al Congreso de la Nación.

En el comunicado, firmado por el presidente de la entidad Joaquín Morales Solá y la secretaria académica Silvia Naishtat, exhortaron a «las autoridades nacionales y a todos los protagonistas de la vida pública para que el periodismo sea respetado, tanto cuando ejerce su libertad de expresión como cuando cubre acontecimientos potencialmente violentos. Debemos destacar nuevamente que el sistema democrático se devalúa cuando la prensa libre encuentra obstáculos para desempeñar su función».

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) repudió las agresiones y afirmó que «el momento más crítico se registró el jueves 1 de febrero cuando el accionar de las fuerzas de seguridad afectó a varios periodistas, reporteros gráficos y camarógrafos que estaban desarrollando su trabajo. Nuestro Monitoreo relevó denuncias de varios colegas lesionados con balas de goma y que sufrieron consecuencias de la presencia de gas lacrimógeno», afirmó la entidad.

Según Fopea, desde la Comisión Directiva hicieron llegar una nota a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la cual plantearon que «la cobertura in situ durante una movilización o protesta social resulta indispensable para reflejar lo que sucede» y «los periodistas conocen los riesgos y procuran minimizarlos, pero proteger su función y su integridad física es responsabilidad ineludible de las autoridades de la jurisdicción».

En este sentido, reclamaron «especialmente que se arbitren todos los medios necesarios para garantizar la seguridad de periodistas y trabajadores de prensa que realizan la cobertura de una movilización».

También pidieron que se investigue lo ocurrido e implementen las medidas adecuadas para evitar que estas agresiones se repitan.

En la tarde de este viernes, luego de que se aprobara la media sanción de la ley, colegas que realizaban cobertura de las inmediaciones se vieron afectados por los enfrentamientos nuevamente, indicó Fopea. Algunos de los casos relevados:

– Romina Ianotti (periodista) estaba junto al camarógrafo Bruno Ganje para Canal 9 e IP-noticias. Señaló que trabajaban en la esquina de Yrigoyen y Entre Ríos cuando fueron reprimidos por efectivos de Policía Federal, Gendarmería y Policía Motorizada. Ambos estaban sobre la vereda cuando fueron atacados con gas pimienta.

– Bruno Gange (camarógrafo de Canal 9) recibió 7 balazos de goma, y evitó que a su compañera le pasara lo mismo. «Hubiera pasado a mayores si Bruno no me cubría», aseguró Romina. Fue trasladado en ambulancia hacía un centro asistencial, donde recibió la atención médica por las heridas recibidas.

– Lorena Tapia (periodista TVP) . Estaba en la esquina de Yrigoyen y Entre Ríos cuando se le acercaron motos de la Policía Federal con armas largas. Asegura que en ese lugar no había ninguna situación de tensión ni enfrentamiento. El grupo con el que estaba quedó arrinconado sobre una reja en una esquina. Una bala de goma impactó en la pierna.

– Rodrigo Abd (fotógrafo de la agencia AP). Señaló que el miércoles 31 de enero, cerca de las 17, realizaba su trabajo en la esquina del Congreso. En ese momento se produjo un forcejeo con la Policía Federal y le arrojaron gas pimienta. «Cubrí manifestaciones en distintos países y nunca recibí un gas tan fuerte. Me quemaba la piel y los ojos», explicó. «Por suerte, de inmediato me asistieron con agua y leche para limpiarme los ojos y tratar de seguir trabajando». Decidió no ir a un centro asistencial y continuó. cumpliendo con sus tareas hasta la noche.

– Paula Ancuzo (freelance de Zuma Press). Señaló que aproximadamente a las 18.30, «por Rivadavia una columna de Gendarmería avanzó violentamente y comenzó a dividir a la prensa. Señaló que recibió un golpe en el costado izquierdo del cuello a pesar que estaba con las credenciales de prensa».

– Nacho Petunchi. (fotógrafo de Ámbito). Señaló que en la última hora estaba en Entre Ríos e Irigoyen, la esquina estaba totalmente liberada y la calle no estaba cortada; de pronto aparecieron varias motos de la Policía Federal y dispararon. No había manifestantes ni hipótesis de enfrentamientos. Nos dispararon a todos porque sí. Recibió un disparo en la espalda y otro en el glúteo izquierdo.

– Hernán Nucera (C5N). Señaló que estaba en la vereda y se acercó una moto con policías: “Estábamos sobre la plaza e identificados. Corrimos cuando vimos que disparaban y yo sentí como golpes en la espalda y estampidos”. Tuvo cinco impactos con balas de goma y fue atendido en las postas sanitarias.

– Celeste Alonso, (fotógrafa independiente, socia de Sipreba). Señaló que estaba realizando la cobertura en Avenida Rivadavia, a metros de Callao, en un sector donde no había disturbios: “Estaba tomando imágenes cuando un policía me roció directamente en los ojos sin que hubiera ningún disturbio en ese momento, sólo porque estaba tomando imágenes», denunció. Una compañera la ayudó y la llevó hacía una posta sanitaria.

– Bernardino Ávila (Fotógrafo Página12). Recibió el impacto de una bala de goma en su pierna izquierda. Fue atendido por médicos que circulaban en la zona y pudo continuar trabajando.

– Leandro Teysseire (reportero gráfico Página 12). Fue afectado por el gas pimienta. El colega aseguró que le traspasó la ropa y sufrió picaduras en los brazos por horas.