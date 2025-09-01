Presuntas coimas en Discapacidad: procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por «no colaborar»con la Justicia

La investigación por las presuntas coimas en Discapacidad aún está en proceso, pero en el trayecto se sumaron nuevos nombres. El juez federal Sebastián Casanello pidió procesar al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, por «no colaborar» con la Justicia y ralentizar un procedimiento sobre uno de los accionistas de la droguería Suizo Argentina.

Según Casanello, el jefe de seguridad de Nordelta obstaculizó el procedimiento en el cual se había ordenado secuestra el celular de Jonathan Kovalivker, uno de los accionistas de la droguería Suizo Argentina investigado por los audios del extitular de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Si bien De Vicentis fue procesado pero no irá a prisión preventiva. Desde Noticias Argentinas informaron que la decisión se tomó luego de encontrar evidencia como mensajes vinculados a un «protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad» en caso de allanamiento.

El juez definió el accionar de De Vicentis como «desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento» con un embargo de dos millones de pesos.

El argumento de la Justicia

De Vicentis es jefe de Seguridad de Nordelta desde hace once años. La justicia determinó que el día del operativo estaba de vacaciones pero un guardia de seguridad lo llamó delante de los efectivos policiales que habían llegado al ingreso del complejo privado.

En este sentido argumentaron que el hombre desplegó «maniobras dirigidas a crear un escenario de confusión y resistencia para obstaculizar la orden judicial». De esta manera logró frustrar «una parte crucial del procedimiento: la requisa personal (y el secuestro del teléfono de Jonathan Simón Kovalivker)».

Como sustancia probatoria, se tomaron los mensajes encontrados en su celular que revelaron «una suerte de protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad, cualquiera fuera».

En unos de los mensajes enviados por Whatsapp, De Vicentis le ordenaba a uno de los guardias no «facilitarle el camino a ninguna» fuerza de seguridad. Según reconstruyeron los investigadores, el jefe de Seguridad comenzó a llamar a todos los guardias, a quienes se les había advertido que no podían usar sus celulares hasta finalizar el operativo.

La orden a la que accedió Noticias Argentinas destaca que pese a que estaba de vacaciones, llamó «insistentemente» y «desobedeció» la orden dada a sus subalternos de no usar los teléfonos hasta «lograr ser atendido» por uno de ellos, quien le informó «que la policía estaba buscando a Jonathan y Emmanuel Kovalivker».