Nuevo asfalto para la Ruta 46 en Neuquén: piden precaución por presencia de maquinaria pesada

La dirección provincial de Vialidad de Neuquén informó que se encuentran en ejecución los trabajos de repavimentación de la Ruta 46, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta 40 y la intersección con la Ruta 24, por lo que solicitaron precaución ante la presencia de maquinaria pesada y personal en la calzada. La obra se inició a principios de agosto.

Según se informó, permitirá mejorar la seguridad y la conectividad tanto para Zapala, Las Coloradas y Aluminé como para el Parque Nacional Laguna Blanca.

Actualmente, las tareas se concentran en las cercanías del Parque Nacional Laguna Blanca, donde se ejecutan trabajos de colocación de carpeta asfáltica y bacheo profundo, se indicó. Además, se desarrolla el reclamado de la carpeta existente en el sector del puente sobre el Arroyo Picún Leufú, con la utilización de maquinaria especializada que ocupa gran parte de la calzada.

Desde Vialidad se informó que el tránsito de camiones batea desde la planta asfáltica de Zapala hacia los distintos frentes genera movimientos constantes de vehículos de gran porte, lo que puede ocasionar demoras.

Las obras se llevan a cabo entre las 9 y las 19, con reducción de calzada y paso alternado. Se recomienda respetar las indicaciones del personal banderillero y la señalización preventiva.

«La dirección provincial de Vialidad agradece la comprensión y colaboración de los usuarios, e insta a mantener una conducción prudente para preservar la seguridad de los trabajadores y garantizar el avance de los trabajos», solicitaron.

Nuevo asfalto en la Ruta 46: las obras

La repavimentación de la Ruta 46 es considerada «estratégica» por su pertenencia al corredor vial del Pehuén. Comenzó a principios de agosto con el objetivo de optimizar un trayecto clave que une la ruta nacional 40 con la provincial 24.

La obra se ejecuta mediante con aportes del sector público y privado. Involucra tanto a Vialidad Neuquén como a GyP -que aportó fondos para la adquisición del asfalto- y Fiduciaria Neuquina, que contrató la ejecución.

La Ruta 46 hoy está asfaltada hasta la intersección de la Ruta 24. El tramo que sigue, y que comprende la emblemática Cuesta del Rahue, está también en preparativos de iniciar su pavimentación.

La obra entre el tramo Arroyo Coloco y empalme Ruta 24 fue adjudicada a la Constructora Dos Arroyos por un monto de 23.856 millones de pesos, a valores de octubre del 2024. El plazo oficial de ejecución es de 720 días corridos.