Cambios en el Gabinete de Javier Milei: los pedidos, las internas y el futuro de Santiago Caputo

El presidente Javier Milei inició el segundo tramo de su gestión con una foto junto a una veintena de gobernadores. Luego, vinieron cambios en el Gabinete con la salida de Guillermo Francos y la designación del vocero presidencial, Manuel Adorni, en su reemplazo. Esto último en busca de ordenar la interna de La Libertad Avanza.

El detrás de la salida de Guillermo Francos y el futuro de Santiago Caputo

El propio mensaje de Guillermo Francos hizo ecos de lo que se hablaba sobre su salida. «Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros», fue el comienzo del mensaje que dejó el exfuncionario.

Según indicó Infobae, gran parte de la mesa chica presidencial consideraba que ese cambio debía hacerse como una forma de resolver la interna del Gobierno nacional. Además expuso que Francos le preguntó a Javier Milei cuál sería los planes para él en el nuevo Gabinete que se haría. Y desde ahí se empezó a tejer con más fuerza la renuncia.

“La Jefatura de Gabinete no estaba coordinando. En cierta manera, seguía siendo una suerte de Ministerio del Interior adaptado. Lo pensábamos varios ministros», sostuvo una fuente mencionada por el medio de Buenos Aires como una de las razones del malestar contra Francos.

Sin embargo, este cambio trajo inicialmente incertidumbres en embajadas “Francos era un hombre que entendía de las gestiones diplomáticas y era quien más recibía cancilleres y embajadores. Era la única instancia que había para dialogar con alguien cercano al Presidente”, sostuvo un delegado exterior citado por Infobae.

En lo que respecta al Congreso, se espera que continué con su rol preponderante el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. En el senado, Santiago Caputo y la le legisladora electa Patricia Bullrich ya empezaron las conversaciones sobre el panorama y las estrategias en ese ámbito.

Santiago Caputo y su lugar en el Gabinete

Otro de los movimientos que se espera en el Gabinete tiene que ver con Santiago Caputo, una de las personas fuertes del Gobierno de Javier Milei. Según se indicó desde portales de Buenos Aires, podría asumir en una cartera denominada Ministerio de Gobierno.

Además, el integrante del «triángulo de hierro» quiere continuar teniendo injerencia sobre Mario Lugones y Sebastián Amerio, del ministerio de Salud y Justicia, respectivamente.

Las críticas de Mauricio Macri a Javier Milei por el reemplazo de Francos

A través de su cuenta de X, Mauricio Macri habló sobre su cena con el presidente, la cual se gestionó «en agradecimiento» por su apoyo al Gobierno en medio de «la semana más difícil» antes de las elecciones.

«La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo«, sostuvo Macri.

Además, definió a Francos como «un hombre con capacidad y equilibrio» y que «para la ciudadanía representaba sensatez«.

En este sentido, dijo que «no parece ser una buena noticia» que su reemplazo sea Adorni por su falta de «experiencia». Según Macri, el reemplazo más idóneo era Horacio Marín, actual presidente de YPF.