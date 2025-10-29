Presupuesto 2026: El Senado teme por un debate opositor en Diputados y lo que sucederá con la prórroga

A 48 horas de las elecciones legislativas donde resultó ganador La Libertad Avanza y en medio del impulso que propicia la oposición en Diputados sobre el Presupuesto 2026, se puso la atención en el Senado. Un sector aliado al Gobierno de Javier Milei sostiene que acelerar la discusión pondría en un lugar incómodo a la Cámara alta y además que atentaría con las relaciones que Casa Rosada busca reconstruir. Uno de los puntos es una nueva prórroga sobre la ley de gastos.

Los debates en torno al momento del tratamiento del Presupuesto 2026

“Está claro, a esta altura, que la primera señal de reordenamiento es contar con un Presupuesto 2026. Sería lo mejor para todos después de meses álgidos. Lo sabe el Gobierno y lo entiende toda la oposición, más allá de lo que quiera hacer un kirchnerismo enojado y con ganas de dañar. Si Diputados insiste con sacar rápido un dictamen la semana próxima -se aprobó en el recinto un emplazamiento a comisiones y está liberado ese camino, desde lo formal- y llevarlo a votación, ¿de qué nos disfrazamos nosotros después? Como está el Congreso actual, todo lo que vino de allá se avaló acá los últimos meses», manifestó una fuente que citó Infobae.

Además, manifestó que «sería algo así como dejarle servido un gran argumento al Presidente para que prorrogue una vez más. Ahora hay que pensar bien cómo moverse. No es tiempo de empujar cosas a lo loco”.

En tanto, un senador de los considerados dialoguistas sostuvo: “Si se pudo con la ley Bases, esto no tiene por qué convertirse en un drama o batalla. A fin de cuentas, es un plan de Gobierno y tampoco es correcto agarrarlo y destrozarlo», dijo otro legislador al medio de Buenos Aires.

Y agregó: «En los últimos dos años, Milei ganó las dos elecciones más importantes que tenía. Decime si conviene atropellar después de esto. Si el Congreso continúa sin descifrar lo que dijeron las urnas, entonces será demasiado evidente el objetivo real de una parte importante de la oposición”.

Para esta jueves, el presidente Javier Milei convocó a gobernadores en Casa Rosada. Fue luego de la victoria del oficialismo en los comicios del domingo. Según medios de Buenos Aires, uno de los puntos serán las reformas que busca impulsar el Gobierno, entre ellas, la laboral.

Debates con la nueva conformación del Congreso

Con Noticias Argentinas

El Gobierno nacional confirmó que convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para discutir bajo la nueva conformación parlamentaria una serie de reformas que incluyen cambios en materia tributaria y laboral, entre otras.

En tanto, el bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) buscará acuerdos con los bloques dialoguistas para postergar el debate del proyecto de Presupuesto 2026 a fin de tratar esa iniciativa en las sesiones extraordinarias, luego de que asuman los diputados electos el domingo último.

Con la nueva conformación del Congreso, el oficialismo tendrá en la Cámara de Diputados, junto a los bloques aliados, la primera minoría.