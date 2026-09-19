Presupuesto 2027: el Gobierno priorizó 67 obras públicas y definió un nuevo esquema para incentivar la inversión privada

El Gobierno estableció en el Presupuesto 2027 un listado de obras estratégicas a desarrollar en los próximos tres años, en un intento de reimpulsar la actividad económica con una intervención directa mínima por parte del Estado.

En el texto enviado al Congreso, el Ejecutivo dejó en claro que la austeridad marcará el pulso de la gestión. Las iniciativas a desarrollar deben alinearse con la consigna de “eficiencia y priorización del gasto” que rige como pilar de la administración de Javier Milei.

En ese marco, el impulso al sector privado toma fuerza con la inclusión de incentivos para los nuevos concesionarios de las rutas nacionales. La propuesta busca reducir impuestos a quienes ejecuten mejoras o ampliaciones sobre los 9000 kilómetros de red vial recientemente adjudicados.

Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ) remarcó que el proyecto oficial “consolida el esquema de obra pública iniciado en 2024, basado en una reducción de la participación directa del Estado nacional, la transferencia de proyectos a provincias y municipios y una mayor participación del sector privado”.

De las 2339 obras que estaban en proyecto o ejecución en diciembre de 2023, la administración central dio de baja o rescindió 1683, transfirió o tramita el traspaso de 457 y mantuvo solo 199 bajo la gestión directa de Nación.

Con este esquema, ACIJ detalló que el gasto de capital destinado a infraestructura para 2027 se ubica un 80% por debajo de los niveles de 2023, tras pasar de $18,4 billones a $5,1 billones en 2024. “Aún con una leve recuperación respecto de 2026, el gasto en infraestructura se mantiene en niveles históricamente bajos”, analizó la organización.

Incentivos para las concesiones viales

El artículo 67 del proyecto fijó un régimen especial para los operadores de la red de rutas nacionales que contempla amortización acelerada de inversiones, devolución o crédito fiscal de IVA y la posibilidad de computar el 100% del impuesto al cheque como pago a cuenta de otros tributos y contribuciones.

Sin embargo, el otorgamiento de estos beneficios estará condicionado a que las provincias involucradas aprueben exenciones locales en los impuestos a los Ingresos Brutos y Sellos.

“Parte del apoyo estatal a la infraestructura deja de adoptar la forma de gasto presupuestario directo y pasa a canalizarse mediante gastos tributarios asociados a la inversión privada”, evaluó ACIJ sobre la medida.

Los principales proyectos incluidos

La nómina de infraestructura del Presupuesto 2027 contempla 67 obras públicas distribuidas en distintas provincias, entre las que se cuentan proyectos viales, represas, puentes, acueductos, saneamiento, viviendas, desarrollo ferroviario y edificios públicos.

El costo total de las obras con impacto en ejercicios futuros ronda los $1,36 billones, con compromisos presupuestarios que se extenderán a 2028, 2029 y años posteriores.

Entre los principales emprendimientos asignados para el ejercicio fiscal 2027 se destacan:

Mejora Integral del Ferrocarril General Roca (Ramal Constitución – La Plata): $125.942 millones (proyecto interprovincial financiado por el Tesoro nacional y el BID).

$125.942 millones (proyecto interprovincial financiado por el Tesoro nacional y el BID). Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz: $82.143 millones (Santa Cruz, con financiamiento de bancos chinos).

$82.143 millones (Santa Cruz, con financiamiento de bancos chinos). Construcción Autopista Presidente Juan Domingo Perón: $63.766 millones (provincia de Buenos Aires).

$63.766 millones (provincia de Buenos Aires). Construcción del Complejo Federal de Condenados de Agote (Unidad 36): $39.247 millones (provincia de Buenos Aires).

$39.247 millones (provincia de Buenos Aires). Autopista Ruta Nacional 9/34 (Rosario de la Frontera – Límite Salta/Jujuy): $34.299 millones (Salta-Jujuy).

$34.299 millones (Salta-Jujuy). Construcción del Acueducto Vipos: $25.113,2 millones (Tucumán, con crédito BID).

$25.113,2 millones (Tucumán, con crédito BID). Programa MAS – Etapa III (Corredores Urbanos en el AMBA): $24.328 millones (provincia de Buenos Aires).

$24.328 millones (provincia de Buenos Aires). Autopista Ruta Nacional 40 (Límite Mendoza/San Juan – RP 179 / Acceso Sur): $22.573 millones (San Juan, con crédito BID).

$22.573 millones (San Juan, con crédito BID). Construcción de Muelle en la Base Antártica Conjunta PETREL: $20.181 millones (Territorio Antártico Argentino).

$20.181 millones (Territorio Antártico Argentino). Autovía Ruta Nacional 9 (Santiago del Estero Capital – Termas de Río Hondo): $18.097 millones (Santiago del Estero).

En la lista de desembolsos continúan la Malla CREMA 405A en la Ruta Provincial 13 ($16.029,6 millones entre Chaco y Santiago del Estero); la readecuación integral de la Morgue Judicial ($9164,8 millones en CABA); y el acueducto junto a dos plantas potabilizadoras Quirós-Frías ($8.098,5 millones entre Catamarca y Santiago del Estero, financiado por el BID).