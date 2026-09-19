Diego Santilli buscó bajar la tensión con Patricia Bullrich tras sus reclamos al Gobierno

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, buscó este sábado bajar la tensión con Patricia Bullrich, en una semana marcada por los reclamos de la presidenta del bloque libertario en el Senado al Gobierno por la discusión del Presupuesto 2027 y los cambios en el área de Discapacidad.

Santilli minimizó el video de Bullrich

En declaraciones a la prensa, Santilli se refirió al video que Bullrich publicó el viernes en sus redes sociales, en el que aparece tarareando “No me importa”, de Lali Espósito, artista que mantuvo fuertes cruces públicos con el presidente Javier Milei.

“Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y, bueno, hay que tomarlo así”, afirmó el funcionario, quien de esta manera minimizó el impacto político de la publicación.

Las palabras de Santilli se alinearon con las expresadas el viernes por Milei, quien calificó como una “tontería mayúscula politizar el arte”. El mandatario también aseguró que, después de la polémica, escuchó canciones de Lali y que algunas le gustaron.

La tensión entre Bullrich y el Gobierno se profundizó por sus cuestionamientos al Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo. La senadora reclamó por la incorporación, sin previo aviso, de modificaciones vinculadas con la emergencia y el financiamiento de prestaciones de discapacidad. “A mí no me tomen por tonta”, había advertido.

Santilli respondió que esos temas son abordados en la mesa de trabajo que funciona los martes y señaló que Bullrich se retiró antes de la última reunión.

El jefe de Gabinete también habló sobre la reorganización de la Quinta de Olivos, que incluyó al menos 12 desvinculaciones y el traspaso del control de la residencia a la Casa Militar. Según el Gobierno, la medida responde a una reestructuración y a nuevas necesidades de seguridad.

Con información de La Nación