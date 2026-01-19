Más allá de Donald Trump y Javier Milei: la constelación de líderes que definirá el rumbo económico en Davos

El Foro Económico Mundial (WEF) de Davos recupera este año su peso estratégico. Entre el 19 y el 23 de enero, la cumbre no solo será el escenario del «supermiércoles» de Javier Milei y Donald Trump, sino también el espacio de definiciones para otros líderes de peso y expertos que proyectan un 2026 cargado de desafíos.

Aunque el eje Trump-Milei concentra la atención mediática, la agenda del Foro despliega una alineación de figuras internacionales que marcarán el pulso de la semana:

El bloque europeo: el martes 20, Emmanuel Macron (Francia) abrirá el juego en un diálogo directo con Larry Fink. Hacia el cierre de la semana, el jueves 22, será el turno del canciller alemán Friedrich Merz , mientras que el miércoles intervendrá el español Pedro Sánchez .

La representación regional: América Latina tendrá voces fuertes con Daniel Noboa (Ecuador) y José Raúl Mulino Quintero (Panamá), quienes buscan posicionar a sus países en el radar de inversiones.

¿Qué esperan los economistas para 2026?

Davos se presenta bajo un objetivo ambicioso: ser el puente para «reconstruir la confianza» entre el sector público y el privado. En este contexto, los economistas y analistas del Foro Mundial plantean tres ejes fundamentales para este año:

El gran reto para 2026 es operar en un mundo geopolíticamente tensionado. Los economistas del Foro buscan mecanismos para que la fragmentación no detenga el flujo de inversiones.

La fuerte influencia de Larry Fink en la organización de esta edición señala un retorno a la agenda de resultados prácticos y una vinculación más estrecha entre los grandes fondos de inversión y las políticas de Estado.

Para países como Argentina, el 2026 se perfila como un año de revisiones críticas. El Foro servirá para «aceitar» vínculos informales con organismos como el FMI, representados por Kristalina Georgieva, en medio de un clima de extrema expectativa por las metas de deuda.