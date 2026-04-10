Previo al Día del Trabajador, la CGT convocó a una marcha contra el Gobierno de Javier Milei

La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que realizará una movilización el 30 de abril en Plaza de Mayo, en la previa del Día del Trabajador. La convocatoria incluye reclamos contra el Gobierno de Javier Milei por la caída del poder adquisitivo, la pérdida del salario y el endeudamiento familiar.

La decisión se comunicó tras una reunión del Consejo Directivo Nacional y fue confirmada por el Secretario General, Jorge Sola. Según informó Infobae, la central obrera también organizará una celebración religiosa en homenaje al papa Francisco durante la jornada.

Protesta de la CGT contra el «ajuste» de Javier Milei en Plaza de Mayo

Sola afirmó: “Hicimos un profundo análisis de la realidad sociolaboral y económica que está atravesando nuestro país. Como es noticia en cada uno de los medios, cada una de las actividades estamos atravesando una fuerte pérdida del poder adquisitivo, ya sea en la formalidad o la informalidad, o los monotributistas. El endeudamiento familiar ha aumentado, hay pérdida constante de trabajadores y crecimiento del desempleo”.

El dirigente detalló que la movilización será el 30 de abril a las 15. Explicó: “En conmemoración por el próximo Día del Trabajador, el 1 de mayo, vamos a hacer una movilización a Plaza de Mayo en la que se va a llevar adelante también una celebración religiosa conmemorando al papa Francisco”.

Sola, Jerónimo y Argüello en conferencia de prensa.

Sola también señaló: “A partir de eso, de esa situación, y en esa conmemoración, vamos a reclamar el estado actual de situación de los trabajadores y trabajadoras, de caída del poder adquisitivo, pérdida del salario y endeudamiento familiar”.

En otro tramo, sostuvo: “Cuando se lleva adelante una política económica, no debe ser desarraigada de lo que siente la gente”.

Críticas a la política económica y al techo en paritarias salariales

El referente gremial agregó: “Y lo que está padeciendo la gente hoy es el ajuste brutal, que no es de ahora, viene sucediendo desde el mismo momento en que este gobierno asumió. Y que sucede en el poder adquisitivo, pero también sucede en la discapacidad, en los laburantes, los jubilados, sucede en la educación”.

Sobre las negociaciones salariales, expresó: “Si hay algo que este Gobierno ha hecho y siempre ha denostado es el control de precios. Una de las anclas que está llevando adelante para mantener su política económica es, precisamente, el control sobre uno de los valores y de los precios, que es el control de los salarios”.