«Efecto dominó»: la trastienda de la marcha atrás de Ley de Tierras expone el diálogo con gobernadores

El revés parlamentario que obligó al Poder Ejecutivo a retirar el capítulo llamado «Ley de Tierras» de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y dejó al descubierto el debil esquema de alianzas del Gobierno nacional.

En los despachos de la Casa Rosada admiten que la estrategia parlamentaria se desarmó luego de que la oposición ganara la batalla discursiva e impulsara una reacción en cadena entre mandatarios provinciales que, hasta hace semanas, operaban como aliados.

La jugada golpea de lleno la capacidad negociadora del Gabinete libertario y enciende las alarmas en Casa Rosada ante el inminente debate para la suspensión de las elecciones PASO y la reforma del Banco Central (BCRA).

Neuquén y los bloques provinciales marcaron la cancha para bajar el capítulo de Ley de Tierras

La presión que terminó por incomodar el articulado oficialista se gestó en los despachos de los gobernadores ante la extranjerización de recursos estratégicos.

En Neuquén, el gobernador Rolando Figueroa fijó una postura tajante contra la medida e instruyó a los senadores de su espacio político a rechazar de plano la flexibilización de los límites de venta. Por su parte, Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones) sumaron su rechazo explícito. Este último bajó la línea con la consigna «lo que amamos no se vende», alineando la negativa del senador Carlos Arce.

En el caso de la senadora Flavia Royón (Salta), Alejandra Vigo (Córdoba) y legisladores radicales como Flavio Fama, Daniel Kroneberger y Maximiliano Abad formalizaron su voto negativo, dejando sin quorum al articulado promovido por la Casa Rosada.

Según conversaciones entabladas por este medio con fuentes de LLA, uno de los motivos por el que se retiró el tratamiento de la Ley de Tierras fue la falta de «consenso». Desde el oficialismo aseguran que «la idea es siempre trabajar con LLA, el radicalismo, el PRO y todos los partidos provinciales que nos vienen acompañando».

Miedo en la Rosada: negociaciones más caras y riesgo para las PASO

En el círculo íntimo del presidente Javier Milei descartan que el episodio fracture la relación institucional con las provincias, pero reconocen el daño a la imagen de fortaleza legislativa que el oficialismo ostentaba tras la sanción de la Ley de Modernización Laboral.

“Si generamos sensación de debilidad, los gobernadores van a venderse por más en las negociaciones que vienen. Si se produce un episodio más de este estilo, nos vamos a empezar a preocupar”, admitió a Infobae un operador político del Poder Ejecutivo.

La preocupación central de la mesa política que encabeza Karina Milei pasa por el costo que exigirá la oposición dialoguista para acompañar la Reforma Política. En Balcarce 50 proyectan que los bloques provinciales incrementarán sus pretensiones para votar la suspensión de las PASO y la nueva Ley de Inocencia Fiscal, recortando el margen de maniobra del oficialismo a pocos meses del inicio del año electoral.