Protesta en Centenario: quitaron el nombre presidente Néstor Kirchner y piden el veto de la ordenanza

Un grupo de vecinos autoconvocados por la biblioteca popular Jorge Fonseca y una agrupación peronista de Centenario solicitaron con pancartas y una panfleteada pública, la restitución del nombre presidente Néstor Kirchner al paseo sobre la multitrocha que nace en la vinculación Jaime De Nevares y que une la segunda y tercera rotonda sobre la ruta 7.

La manifestación se llevó a cabo el sábado por la tarde, por unas dos horas, en la zona en la que hubo (sobre el puente, arriba del desagüe pluvioaluvional que atraviesa todo el paseo) la identificación del paseo como «Presidente Néstor Carlos Kirchner».

El retiro de las letras y la herrería artística lo habría efectuado el casino, recientemente inaugurado, cuando puso en obra el mejoramiento del acceso al centro de apuestas y los arreglos en los laterales de la rotonda Jacinto Stábile.

La panfleteada se realizó tanto en la vinculación Jaime De Nevares, que comunica con Cinco Saltos, como en los semáforos de la rotonda padre Jacinto Stábile, que deriva hacia Vista Alegre.

Desde la biblioteca Jorge Fonseca se explicó que cuando supieron de la sanción de la ordenanza que reemplazó el nombre del presidente Kirchner y renombró el paseo como doctor René Favaloro, infructuosamente buscaron una entrevista con el intendente de Centenario, Esteban Cimolai.

Quieren que antes de que la ordenanza sea promulgada, el jefe comunal, ejerza el veto.

Autoconvocados plantearon que el renombramiento del paseo busca alinear el municipio con el mileísmo, con el oleoducto y al centro cultural nacional que ya no se llaman Néstor Kirchner (gentileza)

Según los posteos de las redes del Deliberante, la ordenanza lleva el número 10.060 y fue tratada el 28 de noviembre, con la presidencia de la concejala Lorena López (Somos Centenario) y los votos favorables del resto del bloque oficialista de Somos Centenario, junto con Libertad es Cumplir, El MPN, Comunidad y Juntos por el Cambio.

Los 8 votos fueron los de Graciela Mestre, Nancy Bibow, Lorena López, Mauricio Corradi, Fabio Valdebenito, Sandra García, Daniela Machado y Sebastián Krapp, autor de la iniciativa. Votaron en contra los concejales peronistas, Dayana Navarrete y Francisco Guzmán Varela (Frente de Todos).

El proyecto se debatió en la comisión de Urbanismo, Vivienda y Tierras, presidida por Bibow el 20 de noviembre, con las firmas de Bibow, Mestre, Krapp, Machado y García.

«Tratamos de hablar con Cimolai hace 2 semanas, estamos pidiendo el veto porque no hubo ninguna consulta ni intervención de la comunidad: se cambió el nombre del paseo con el argumento de que no querían nombres de políticos y nos preguntamos si van a quitar los otros nombres a las plazas y las calles; creemos que no, que fue solo para clausurar a Néstor Kirchner», se indicó desde la biblioteca Fonseca.

Los vecinos explicaron que la iniciativa «tiende a afianzar la grieta y a buscar desacuerdos en la comunidad» porque no había fundamento ni urgencia. Se trata de un paseo emblemático y defendido como un área natural protegida, frente a la casa del Bicentenario, con un uso recreativo frecuente

En sus redes, las concejalas que lideran Somos Centenario sostuvieron que la gente «no quiere políticos» y Krapp criticó que la asignación fue un gesto de «narcisismo» de quienes «se quieren poner el nombre (sic) de su líder político», sin reconocer ni nombrar a Kirchner como presidente.

El cartel con el nombre del presidente Kirchner ya fue quitado del lugar, supuestamente por modificación de obra durante la ejecución del casino que se inauguró hace varios meses, sin que se repusiera la nomenclatura del parque natural que comunica desde esa rotonda hasta la rotonda Malvinas Argentinas, en el ingreso al hospital Natalio Burd y continuidad hasta Vista Alegre.

El otro sector del paseo, aún conserva el nombre del presidente Kirchner. «Aun no está en vigencia la ordenanza», insistieron las vecinas que insistieron en la búsqueda de una reunión con el jefe comunal.

El nombre del presidente que el oficialismo, el MPN y los liberetarios quieren erradicar en Centenario, sigue dispuesto en la rotonda en obra, que quedó paralizada en noviembre de 2023 (foto Oscar Livera)

Consideraron que con esta acción, el gobierno local «se está alineando con gobierno nacional» y recordaron que desde 2.016 hay ordenanzas y documentación que protegen el lugar «antes de que se comenzara el ensanchamiento de la multitrocha», cuya finalización quedó abandonada desde noviembre del 2023.

Cuando se hizo la ampliación a 4 vías de esa zona de la ruta 7, hubo un fuerte embate para eliminar la arboleda que pusieron los primeros pobladores en ese trazado de ruta y borrar el paseo presidente Néstor Kirchner, que por una protesta ciudadana vinculada a la protección del medio ambiente, logró mantener parte de su trazado.

La diputada Lorena Parrilli y el senador Oscar Parrilli enviaron adhesiones a la panfleteada del sábado. «Vamos a seguir insistiendo, hay mucha gente que está adhiriendo, buscábamos algo no tan público con una reunión con el intendente, pero no nos recibe», señalaron desde la Fonseca.