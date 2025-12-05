Protesta por la presencia de ratas en un edificio donde funciona una escuela en Bariloche

La Escuela Especial 6 de Bariloche funciona en el centro Ruca Che del barrio Nahuel Hue porque su edificio propio está en obra. (foto Marcelo Martínez)

La única escuela pública de Bariloche para jóvenes y adolescentes con discapacidad está sin clases desde hace varios días por la presencia de roedores y otras deficiencias graves en su sede actual, que funciona de modo improvisado en un antiguo centro comunitario del barrio Nahuel Hue.

Mientras esperan por el edificio definitivo, que el gobierno provincial prometió hace varios años y sigue demorado, varios padres decidieron llevar su reclamo al Consejo de Educación y quedaron defraudados con el resultado, según la evaluación que difundieron luego de la reunión, realizada en la mañana de este viernes.

Aunquelas clases terminan el 19 de diciembre, algunas familias ya decidieron no enviar más a sus hijos porque consideran que no están dadas las garantías mínimas de seguridad y de cuidado de la salud.

Uno de ellos pidió la intervención directa del gobernador Alberto Weretilneck para que se agilicen las soluciones.

La promesa incumplida del edificio nuevo

La escuela de formación cooperativa y laboral 6 alberga a un centenar de estudiantes de entre 14 y 20 años, con distintas discapacidades. El edificio nuevo que le fue destinado atravesó dos licitaciones y todavía está en obra. Ahora Educación asegura que la fecha de entrega de la contratista es para mayo de 2026.

Mientras tanto la escuela funciona temporalmente en el excentro Ruca Che, donde las falencias van desde los baños sin puertas, problemas de agua, un taller de carpintería que funciona en un recinto sin ventanas y burletes que fueron reclamados todo el año y recién se colocaron hace pocos días, según refirió Norma Pérez, secretaria general de Unter.

A eso se suma la detección constante de heces de roedores, e incluso una rata viva que fue atrapada hace pocos días con un “pegamento” especial que aplicaron los responsables de Seguridad e Higiene, para evitar las fumigaciones.

Las denuncias también hacen foco en el predio circundante y otros linderos, donde abundan las malezas sin mayor control y hay vehículos abandonados.

Florencia, una de madres más activas, dijo que el estado de la escuela es “deplorable”. Señaló que decidieron juntarse y alzar la voz porque llevan“todo el año peleando”, con escasas respuestas.

Dijo que al tratarse de una escuela especial los cuidados y la higiene deberían ser mucho mayores “porque los chicos están en el piso, se arrastran, se llevan cosas a la boca” y están más expuestos. Explicó que su hija se alimenta por botón gástrico y está “inmunosuprimida”, por lo cual la presencia de roedores representa un riesgo todavía mayor.

También Pérez dijo que la escuela laboral debería tener un protocolo específico porque los alumnos tienen situaciones de mayor vulnerabilidad y los padres “necesitan tener garantizada la salud de sus hijos”. Por eso muchos optaron por no enviarlos más.

Padres de alumnos de la Escuela Especial 6 denunciaron la presencia de ratas en el edificio del centro Ruca Che de Bariloche, donde funciona de manera provisoria esa instirución educativa. (Foto: Marcelo Martínez)

Sucesión de problemas, y pocas respuestas

La dirigente gremial dijo que esta semana las clases se interrumpieron “por una rata” y la semana pasada hubo otra suspensión “por falta de agua”. Este medio buscó consultar al delegado de Educación, pero no respondió los llamados.

Otra de las madres dijo que la reunión con Velázquez fue “una vergüenza”. Según dijo, llegó a sugerirles que Bariloche es “zona de roedores” y que había que acostumbrarse a convivir con esa fauna. Parece ignorar -agregó- que también está el riesgo del hantavirus y que hace pocos días se registró una muerte por esa enfermedad.

La vocera refirió que uno de los padres mantuvo una discusión áspera con el funcionario, “le dijo que es un incompetente” y que debía renunciar.

“Las clases no terminaron todavía, pero no sabemos qué va a pasar -sostuvo Florencia-. Nos dicen siempre lo mismo, que van a desratizar, que van a tapar los huecos. Pero es un desgaste muy grande, nos mienten en la cara. Cuando no es un problema de calderas es el agua. Llegó a haber suspensiones de clase por la nieve que había en la vereda y nadie la sacaba. Es increíble el nivel de desamparo”.

El último compromiso de Educación fue trabajar durante el fin de semana largo para desmalezar y mejorar las condiciones. Los padres quieren ver el próximo martes si los cambios son para mejor.

Gómez lamentó que en la escuela laboral 6 se vulneren derechos todo el tiempo. “Se habla de dictar clases normalmente, pero uno se pregunta qué es la normalidad para esa escuela -afirmó-. Todo es cómo si… Como si fuera seguro, como si fuera una escuela”.

Sostuvo que la preocupación mayor no es solo cómo terminarán las clases este año sino qué ocurrirá el año próximo, “porque el edificio nuevo no va a estar y nadie sabe cómo comenzará el ciclo lectivo en marzo. Está comprobado que el Ruca Che no reúne las mínimas condiciones”.