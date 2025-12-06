Bariloche: Educación dice que se resolvió el problema en un edificio donde funciona una escuela especial y aclara que no hay plaga de roedores

La escuela de formación cooperativa y laboral 6 alberga a un centenar de estudiantes de entre 14 y 20 años con distintas discapacidades y funciona de manera temporal en el centro Ruca Che del barrio Nahuel Hue. (foto Marcelo Martínez)

La subsecretaria de Consejos Escolares del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, Mónica Pouso, informó este sábado que apenas tomaron conocimiento del caso de la presencia de roedores en la escuela de formación cooperativa y laboral 6, que contiene estudiantes con distintas discapacidades, se intervino para resolver el problema.

Pouso aseguró que tras la intervención y evaluación de los técnicos del Consejo Escolar “es importante aclarar que no estamos frente a una plaga como se ha dicho en algunos medios”.

Dijo que se hicieron los trabajos de desinfección y acondicionamiento del edificio del centro Ruca Che, donde funciona de manera temporal la escuela especial 6, en el barrio Nahuel Hue. Y anunció que el “martes hay clases normales”.

Comunicó que este viernes hubo otra reunión con los papás de estudiantes de la escuela especial 6. “Se trató de aclarar todas estas intervenciones, que hemos hecho. Todos los pasos como corresponde», señaló.

Dijo que «el lunes, aunque es feriado, los técnicos volverán a la escuela para garantizar la continuidad de las clases desde el martes. El martes también van a volver a monitorear el lugar para no dejar nada librado al azar”.

Pouso destacó que “se hicieron todos los cerramientos para eliminar esta posibilidad de ingreso (de algún roedor). Entiendo que los papás estén preocupados, fueron atendidos antes de la reunión del viernes, el miércoles se acercaron al Consejo Escolar y fueron escuchados”, aseveró.

El procedimiento que se hizo

“Estamos siguiendo el paso a paso de todas las actuaciones que hace el Consejo Escolar en todas las instituciones educativas de Bariloche y en este caso con la escuela laboral 6 que en este momento se encuentra compartiendo edificio con el Ruca Che en el barrio Nahuel Hue”, explicó Pouso a Diario RÍO NEGRO que se hizo eco del reclamo de padres de alumnos de esa institución educativa.

Dijo que el viernes 28 de noviembre pasado “nos avisaron del avistaje de un posible excremento o de animal” en el edificio.

“En esta situación se actuó de manera inmediata, el personal de Seguridad e Higiene del Consejo sigue cada uno de los pasos que establece la normativa para la intervención de este tipo”, indicó.

“Es importante aclarar que no estamos frente a una plaga como se ha dicho en algunas medios. En las actas elaboradas por los técnicos del Consejo, que intervinieron, no muestran ningún indicio que permita caracterizar la situación como tal”, insitió la funcionaria del CPE.

“No se trata de una plaga, se trata más que nada de un ingreso esporádico, porque no se observaron patrones de actividad o reproducción o señales típicas de infectación masiva”, sostuvo.

Contó que como parte del procedimiento “se hizo primero la observación del lugar para detectar dónde estaban las heces y se procedió a desinfectar, a limpiar todo el lugar como indican los protocolos de fumigación o desinfección, en cumplimiento de las guías que tiene el Ministerio de Educación para abordar este tipo de situaciones”.

“Se observa, se detecta, se limpia y se procede a colocar los cerramientos necesarios para evitar el ingreso desde el exterior, se colocan trampas, en este caso se colocaron pegatinas, y se efectuaron las tareas de saneamiento que corresponden”, afirmó Pouso.

No detectaron roedores peligrosos

Informó que los técnicos les avisaron que habían encontrado una laucha en una pegatina “y fue capturada y eso está buenísimo porque quiere decir que lo que invertimos para poder prevenir está funcionando”.

Describió que la pegatina tiene un tamaño de entre cinco y ocho centímetros y permitió capturar esa laucha. Dijo que “no se trata de otro tipo de roedor peligroso. Es una laucha común” la que atraparon.

La subsecretaria dijo que hay que hacer “un gran trabajo hacia adentro de la organización escolar, necesitamos el compromiso de todos los adultos para mantener los espacios libres de esos elementos que puedan atraer estos animales”.

“La prevención requiere de conductas sostenidas y responsables y compartidas por todos los que participamos de la actividad escolar, tanto el Consejo de Educación como la escuela”, aseguró.

Trabajo articulado

Dijo que tratarán de articular con el Gobierno municipal de Bariloche, con los vecinos “para poder abordar el problema de manera mancomunada porque por ahí es indispensable que se intervenga también en el entorno donde se encuentra la institución, ya que la situación ambiental del exterior influye en la prevención dentro de la escuela”.

Comentó que en la reunión de este viernes con padres de estudiantes de la escuela “nos acompañaron los trabajadores de Salud Ambiental y ellos nos recomiendan esto del trabajo con el exterior de la escuela”.

“No vamos a dejar de intervenir, de trabajar y esforzarnos en lo que es la prioridad para el Estado rionegrino de escuelas abiertas, el derecho a la educación de todas y todos nuestros estudiantes y para nada consideramos una molestia ni nos genera enojo estar presentes, acompañar, intervenir, regresar, monitorear las veces que sea necesario”, expresó Pouso.

“Para eso estamos, para cumplir y hacer cumplir la normativa en cada una de las dimensiones que atraviesa una institución educativa”, añadió.

“Nuestro objetivo es brindar seguridad y confianza a las familias y a los trabajadores de la Educación. Y tanto el Consejo Escolar como las trabajadoras y trabajadores de cada institución vamos a seguir bregando por garantizar un espacio seguro y cuidado y habitable”, destacó.