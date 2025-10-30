Provincias de la Patagonia negocian con Nación para eliminar retenciones al petróleo convencional

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en la previa de la reunión con Guillermo Francos y la de Javier Milei. (Foto: Clarín Fotografía)

Los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, mantuvieron una reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para definir la eliminación de las retenciones a la exportación de petróleo convencional. El encuentro se realizó en la previa a la reunión que tendrá el presidente Javier Milei con una veintena de gobernadores en la Casa Rosada.

El objetivo del encuentro fue para analizar alternativas para incentivar nuevas inversiones en un sector que atraviesa un período de declive en su producción. La iniciativa surge en un contexto de preocupación por la situación económica de las provincias patagónicas, (sin Neuquén y Río Negro), marcada por el retiro de YPF de algunos yacimientos maduros y casos de despidos de trabajadores.

Según publicó el sitio Bloomblerg, para que Nación concrete la eliminación de los impuestos a las exportaciones, se espera que las provincias comprometan una baja en las regalías petroleras. Ignacio Torres, previo a la reunión, destacó la importancia de esta medida. «Pretendemos que se eliminen las retenciones al crudo convencional», afirmó el mandatario chubutense a este portal.

Según Torres, existe un compromiso por parte de las operadoras de redirigir «todo el ahorro fiscal» hacia «inversión directa para producir más crudo escalante, que es lo que se demanda hoy en el mundo».

Impacto la baja de impuestos y regalías

El gobernador Torres enfatizó que esta negociación representa un hito. «Sería la primera vez que hay una baja real de impuestos, regalías, y los gremios, gobiernos, municipios, empresas, nos ponemos de acuerdo para ser más competitivos y producir más», agregó.

Esta coordinación de esfuerzos se presenta como una estrategia conjunta para revitalizar la actividad petrolera y generar un impacto positivo en la economía regional. La reunión entre los gobernadores patagónicos y el jefe de Gabinete se realizó como antesala de un encuentro más amplio en Casa Rosada, donde el presidente Javier Milei recibirá a veinte representantes de diversas provincias del país.

Esto posiciona la discusión sobre las retenciones petroleras como un punto central en la agenda económica y productiva del Gobierno nacional y las provincias productoras.