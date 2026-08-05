Diecisiete crónicas para contar la Patagonia

Diecisiete historias y múltiples miradas, con una misma intención: contar la Patagonia desde sus habitantes, sus conflictos y sus memorias. Esa es la propuesta de «El pianista que jamás llegó al concierto. Antología de crónicas patagónicas (2022-2024)», un volumen que reúne trabajos de periodismo narrativo y no ficción producidos en los últimos años y que será presentado el miércoles 12 de agosto, a las 18.30, en la Biblioteca de la Legislatura de Río Negro, en Viedma.

La publicación, editada por Editorial UNRN y compilada por los periodistas Santiago Rey y Ángeles Alemandi, nace de un trabajo conjunto con la Fundación de Periodismo Patagónico y marca la incorporación del periodismo de largo aliento a la colección La Tejedora, hasta ahora dedicada principalmente a otros géneros literarios. Durante la presentación participarán Rey junto con las cronistas Mónica Molinari y Carolina González, dos de las autoras incluidas en el volumen.

La antología reúne textos surgidos del Concurso de Crónica Patagónica, de la Diplomatura en Narrativas Creativas de No Ficción -que desarrollan en conjunto la Universidad Nacional de Río Negro y la Fundación de Periodismo Patagónico- y de la plataforma periodística En estos días.

Con prólogo de la prestigiosa periodista Ana Cacopardo, el libro se organiza orgánicamente en cuatro estaciones temáticas:

Derivas del yo: Explora la intimidad, las filiaciones y la búsqueda identitaria con textos de Alexis Panozzo, Lautaro Bentivegna, Viviana Ayilef, Juvenal Rivera Sanhueza y Mónica de Torres Curth.

Explora la intimidad, las filiaciones y la búsqueda identitaria con textos de Alexis Panozzo, Lautaro Bentivegna, Viviana Ayilef, Juvenal Rivera Sanhueza y Mónica de Torres Curth. Territorios de pertenencia: Indaga la memoria social, los conflictos, el trabajo y los duelos compartidos, a través de las plumas de Pablo Santiesteban Soto, Violeta Moraga, Denali DeGraf y Cecilia Rayén Guerrero Dewey.

Indaga la memoria social, los conflictos, el trabajo y los duelos compartidos, a través de las plumas de Pablo Santiesteban Soto, Violeta Moraga, Denali DeGraf y Cecilia Rayén Guerrero Dewey. Cartografías de lo real: Aborda las tramas urbanas y tensiones del presente de la mano de Mónica Molinari, Malena Landoni, Carolina González, Camila Vautier y Mauro Salvador.

Aborda las tramas urbanas y tensiones del presente de la mano de Mónica Molinari, Malena Landoni, Carolina González, Camila Vautier y Mauro Salvador. Ecos y silencios: Historias rescatadas del olvido frente al paso del tiempo, con relatos de Cristián Morales Contreras, Alicia Lazzaroni y la pieza de Juan Carlos Jalil que le da título al libro.

Entre los 17 autores y autoras que integran el libro aparecen nombres de Argentina y Chile, en un mapa narrativo que refleja la diversidad de voces que hoy construyen el periodismo narrativo patagónico.

El volumen toma su título de una de las investigaciones incluidas en la antología, escrita por Juan Carlos Jalil. La crónica reconstruye la historia de Napoleón Argentino Araneda, un pianista barilochense que fue secuestrado y desaparecido en Mendoza en los primeros años de la última dictadura cívico-militar debido a su orientación sexual. Ese relato funciona como una puerta de entrada al espíritu del libro: rescatar historias poco conocidas para ampliar la manera en que se piensa y se narra el territorio patagónico.

El libro puede adquirirse en formato impreso a través del sitio web de Editorial UNRN, con envíos a todo el país.