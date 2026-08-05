Baja sensible para Estudiantes de cara al choque de esta noche ante Boca Juniors

El Pincha viene de golear a Defensa y Justicia por 3 a 0.

El arquero uruguayo Fernando Muslera no será de la partida esta noche en Estudiantes de La Plata, en el duelo pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura que el Pincha afrontará esta noche ante Boca Juniors.

El encuentro se disputará desde las 19 en el Estadio «Tomás Adolfo Ducó» de Huracán de Parque Patricios, donde el Xeneize hará de local mientras aguarda por la culminación de las obras que se llevan a cabo en La Bombonera.

El golero uruguayo presenta un cuadro febril desde el comienzo de la semana, situación que se agravó en las últimas horas y que motivó su desafectación de la concentración con el equipo platense; una baja considerable en el «11» titular.

Su reemplazante será el habitual arquero suplente Fabricio Iacovich, de 24 años, surgido de las Inferiores y con sólidos rendimientos en lo que va del 2026: atajó ocho partidos, solo recibió dos goles y mantuvo cinco vallas invictas.

Si bien el joven mostró personalidad y buenas condiciones para defender el arco cuando se lo requirió, la ausencia de Muslera no deja der una baja sensible para el equipo que dirige Alexander «Cacique» Medina.

El uruguayo, a pesar de un Mundial con muchas dudas y de una primera fecha con errores (una mala salida tras un lateral terminó en el segundo gol de Santiago Montiel para Independiente), venía de lucirse en la goleada 3-0 sobre Defensa y Justicia en UNO.

Boca y Estudiantes jugarán de las 19 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, con arbitraje de Nazareno Arasa y televisación de la señal TNT Sports Premium. El Xeneize buscará poner fin a una racha de tres encuentros sin ganar que comenzó con la goleada que le propinó Deportivo Riestra.