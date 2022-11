Qué arregló el Gobierno con las comunidades mapuches para que se levanten los cortes en Vaca Muerta

Tras un lunes marcado por bloqueos en Vaca Muerta por parte de comunidades mapuches que reclamaron que se avance en el relevamiento territorial, desde el Gobierno de Neuquén comunicaron los puntos que se abordaron en la reunión que mantuvieron ayer y que derivó en la liberación de los cortes. Remarcaron que nunca se detuvo la tarea y calificaron las medidas de fuerza como una “forma de presión”.

“Se va avanzar más rápido en las carpetas que ya están cerradas. Las que entre el INAI y la Provincia están las observaciones para luego entregarla a las comunidades. Además se va a seguir el relevamiento con los equipos técnicos”, dijo el representante provincial en la Mesa de Coordinación del Relevamiento Indígena, Ricardo Corradi Diez.

“El avance es concreto y se viene dentro de los plazos estipulados con todo el relevamiento territorial. Lo que pasa que hay diferentes prioridades que se acuerdan en una mesa, en la cual participan los representantes del pueblo indígena, que tal vez luego al transmitirlo al resto de la comunidad deciden que sea de otra manera”, observó el funcionario provincial en declaraciones a Vos A Diario por RN Radio.

Aseguró que hay un acuerdo firmado por Nación, el pueblo indígena y la Provincia, “pero al momento de ir discutiendo y aceptando los ‘sí’ y los ‘no’, hay un sector que no acepta los «no» e impone por la fuerza su postura demostrando que si no le damos la razón a lo que piden no va haber un acuerdo del resto de las comunidades”.

Señaló que llama la atención que desde las comunidades mapuches no se haga referencia a que ya se entregaron carpetas y que hay otras que están en estudio en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), además de que hay comunidades que están siendo relevadas en la actualidad.

“No se hacen referencia a que dentro de las mismas comunidades existen conflictos y desconocimiento de sus autoridades en algunos casos, superposición de territorios entre las comunidades y también situaciones de fondo que hay que resolver, de titularidades de algunos propietarios privados en los campos”, expuso Corradi Diez.

Las protestas de las comunidades el lunes fueron en Puerto Hernández, Loma La Lama, Fortín de Piedra y Tratayen. “Este tipo de situaciones totalmente irracional que ponen en juego otras fuentes laborales, en medio del conflicto que estamos viviendo, me parecen totalmente innecesarias. Algunas infundadas por cuestiones personales o que puedan favorecer un sector y otras políticamente”, dijo el funcionario provincial.

Manifestó que el relevamiento es una tarea compleja y que hay que tener en cuenta que hay crecimiento de las comunidades, nuevas áreas que surgen de las cartografías y cuando se va a territorio se ven situaciones que no se habían tenido en cuenta tiempo atrás (como titularidades de campo).

“Hay comunidades que han tomado territorio en la actualidad y que hoy deciden que sea incorporado a la cartografía que en su momento se había acordado y relevado”, sostuvo.

Esto marcó que se percibió “porque el dueño del campo tiene la titularidad que hoy incluye la tierra que tienen englobada o donde han introducido animales”.

Recordó que el Código Civil tiene dentro de su estructura “situaciones que nos permiten encontrar la solución para poder hablar con los titulares de las propiedades y con el pueblo indígena”.

Sumó que además se planteó con el INAI, algunas posibles soluciones que son a cargo del Gobierno nacional o provincial, o mixtas. Una de ellas es que el Estado compre las tierras.

Comentó que hay puntos que las comunidades mapuches “tienen que resolver puerta adentro y no las manifiestan públicamente porque no quieren reconocer que dentro de las comunidades hay diferencias que hacen que una carpeta no avance”.

Agregó que hay otras situaciones que afectaron y demoraron, como los cambios de autoridades en el INAI, tras la renuncia de Magdalena Odarda, pero dijo que “está vigente aún los 24 meses establecidos desde el inicio del trabajo definitivo del relevamiento, por lo que aún hay un año por delante más para avanzar”.

