Qué pasa con los aprendizajes en Río Negro: los datos de Lengua y Matemática que analizaron las escuelas

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro presentó los primeros resultados de la cohorte 2026 de Río Negro Explora, el dispositivo provincial que evalúa los aprendizajes de los estudiantes y aporta información para orientar el trabajo pedagógico en las escuelas.

Los datos corresponden al desempeño en Lengua y Matemática de alumnos de 1°, 2°, 3° y 5° grado. El relevamiento también incluyó una encuesta a docentes para conocer las prácticas de enseñanza, las condiciones de trabajo y los principales desafíos que enfrentan en las aulas.

Los resultados muestran avances en algunas habilidades de lectura y escritura, mientras que en Matemática se identificaron dificultades en procedimientos y cálculos que requieren mayor atención, especialmente en 5° grado.

Qué resultados obtuvo Río Negro en Lengua

En Lengua, uno de los desempeños destacados se registró en la escritura del nombre propio durante los primeros grados. En 5° grado, el 92,98% de los estudiantes alcanzó el nivel esperado en aproximación a la lectura.

Otros indicadores muestran que, en 1° grado, el 45,86% llegó al nivel «Logrado» en escritura autónoma de palabras. En 5° grado, en tanto, el 54,09% alcanzó ese nivel en la localización de información específica.

Estos indicadores permiten identificar las habilidades en las que los estudiantes muestran mejores resultados y aquellas que necesitan un mayor acompañamiento durante el proceso de aprendizaje.

La subsecretaria de Innovación y Planeamiento, Aurelia Sosa, destacó los resultados generales del dispositivo. Según explicó, más del 95% de los estudiantes logró realizar las actividades propuestas en Lengua, mientras que en Matemática más del 77% alcanzó resultados satisfactorios.

Sosa también señaló que la evaluación permite comparar los resultados desde su implementación, en 2024, tanto en relación con las trayectorias escolares como con las habilidades evaluadas en cada grado y en las distintas instancias.

Matemática: los desafíos que se detectaron en 5° grado

En Matemática, los resultados presentan diferencias según el grado y la habilidad evaluada.

En 2° grado, el 77,45% de los estudiantes alcanzó el nivel «Logrado» en relaciones aditivas. En 3° grado, el porcentaje llegó al 74,19% en regularidades de la serie numérica.

Sin embargo, los indicadores de 5° grado muestran mayores dificultades en habilidades vinculadas con los procedimientos y los cálculos. En este nivel, el 38,21% alcanzó el nivel «Logrado» en cálculos con más de una operación, mientras que el 34,09% lo hizo en análisis de resultados e identificación de errores.

Los datos permiten reconocer diferencias entre las habilidades adquiridas y aquellas que requieren reforzarse. El objetivo es utilizar esa información para orientar las propuestas de enseñanza y acompañar las trayectorias escolares.

La encuesta a docentes aportó otra mirada sobre los aprendizajes

El relevamiento de Río Negro Explora 2026 se complementó con una encuesta docente que reunió 1.259 respuestas. La consulta permitió incorporar la perspectiva de quienes trabajan diariamente en las aulas y conocer sus experiencias sobre las condiciones y las prácticas de enseñanza.

Entre los aspectos relevados se encuentran la disponibilidad de orientaciones para trabajar en Lengua y Matemática y la diversidad de intervenciones didácticas que se utilizan en las escuelas.

Las respuestas también señalaron desafíos relacionados con la alfabetización, la lectura y la escritura autónomas, además de la organización de las propuestas de enseñanza. En Matemática, se mencionaron dificultades en la resolución de problemas, la argumentación y la validación de procedimientos.

La directora general de Educación, Marcela Strahl, destacó el aporte de esta información para comprender las realidades escolares y planificar mejoras junto con las instituciones.

La funcionaria remarcó que la participación docente permite incorporar datos cualitativos y recuperar una mirada territorial sobre los procesos educativos.

Cómo se utilizarán los resultados en las escuelas de Río Negro

La información obtenida a través de las evaluaciones y las encuestas será utilizada para profundizar el análisis de los aprendizajes e identificar necesidades específicas en cada institución.

Uno de los objetivos es que los indicadores se incorporen a la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y del Proyecto de Alfabetización Institucional (PAI) 2027. De esta manera, las escuelas podrán definir estrategias de trabajo acordes con los desafíos identificados y fortalecer las trayectorias educativas.

Strahl explicó que Río Negro Explora tiene una impronta formativa: no se limita a relevar datos durante una evaluación, sino que propone un proceso pedagógico que involucra a docentes y estudiantes.

A partir de los resultados, las instituciones podrán proyectar nuevas líneas de trabajo y reforzar las estrategias de enseñanza, con el propósito de mejorar los aprendizajes y acompañar a los estudiantes durante su recorrido escolar.