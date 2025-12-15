Río Negro evalúa con su propio método el aprendizaje escolar

La evaluación educativa tiene desde hace dos años en Río Negro un método propio, que complementa los sistemas nacionales como puede ser la prueba Aprender, con una mirada más asociada al seguimiento de la evolución educativa de los estudiantes, en busca de reforzar conceptos y repensar estrategias de enseñanza en las aulas.

El dispositivo Río Negro Explora se creó en 2024 para analizar los procesos de alfabetización de niños y niñas que asisten a primero y segundo grado de la escuela Primaria. Pero este año, en 2025, sumó también a los alumnos de tercer grado y el universo llegó a unos 22.900 chicos. El objetivo se amplía para el 2026 porque el ministerio de Educación sumará la evaluación a estudiantes de quinto y séptimo grado de Primaria, e incorporará al segundo año del Nivel Medio, tanto para quienes asisten a la ESRN como para las escuelas técnicas (CET).

“Las escuelas se han apropiado de este dispositivo nuevo, es una herramienta valiosa que permite fortalecer procesos de alfabetización, y esta apropiación se refleja en un uso reflexivo de la información”, opinó la ministra de Educación, Patricia Campos, en diálogo con RÍO NEGRO.

El programa abarca a todas las escuelas primarias de la provincia, tiene un carácter censal, se realiza con los propios docentes a cargo de las aulas y con contenidos trabajados previamente por los alumnos. “Esto permite que se haga en un entorno de confianza, es vivido como una instancia más de aprendizaje, no es una prueba realizado por externos, y es una instancia reflexiva para el docente”, acotó la ministra.

La evaluación escolar permite repensar las formas de enseñanza. Archivo

La evaluación hasta el momento es exclusivamente de alfabetización aunque a futuro se sumará también el conocimiento en matemáticas. Ahora, tiene dos etapas en el año, una primera evaluación se realizó en mayo y la segunda a comienzos de diciembre.

Los resultados del primer semestre arrojaron que en primer grado, el 99% de los alumnos logró algún tipo de escritura, principalmente su nombre propio; en segundo grado 6 de cada 10 chicos lograron una aproximación a la lectura y 7 de cada 10 lo lograron en oraciones de escritura de frases. Entre los alumnos de tercer grado, la mayoría logró leer y escribir oraciones de manera autónoma.

Para el 2026 la evaluación de Río Negro Explora está prevista en el calendario escolar entre mayo y junio, la primera etapa; y entre octubre y noviembre la segunda. Se repetirá entre los alumnos de primero, segundo y tercer grado; sumando quinto y séptimo, y el área de matemática, lo que “permitirá completar la evaluación del aprendizaje”.

La idea también es “avanzar progresivamente en la secundaria como parte de una mirada integral de toda la trayectoria educativa, por eso se realizará en segundo año de todas las ESRN y los CET”, indicó Campos.

El origen y el objetivo de la evaluación

Río Negro Explora surgió en 2024, en el inicio de la gestión. El dispositivo fue aprobado por la resolución 3902/2024 del Consejo Provincial de Educación y su primera evaluación se realizó en junio de ese año y alcanzó a unos 18.000 estudiantes.

¿Cómo surgió? Por una “necesidad” para “tener nuestra propia información situada, teniendo el contexto de la provincia, con nuestras características”, dijo Campos al recordar el inicio de este dispositivo. En cierto modo, entendían que era valioso sumar una mirada propia a las evaluaciones nacionales que llegan con paquetes cerrados, con personas ajenas al sistema educativo local para realizar las pruebas en las aulas.

“No se trata de una evaluación para señalar errores, etiquetar estudiantes, docentes o instituciones, más bien es una herramienta que nos permite comprender qué está pasando en el aula, tomar decisiones pedagógicas para fortalecer el aprendizaje”, señaló Campos. Remarcó que se trata de una evaluación que “nos da cuenta de la realidad socio económica, política, cultural, y también geográfica” de los alumnos.

La ministra señaló que “no se trata de una instancia definitiva” sino que se debe contemplar como “una foto del momento del proceso” que permite hacer un seguimiento de la trayectoria escolar del alumno, mirando lo que ocurrió en la primera evaluación, tras los primeros meses de clases del año, y lo que ocurre al final; si hubo una evolución, si tiene dificultades y requiere un acompañamiento más cercano del docente y apuntar allí para mejorar las posibilidades desde una revisión de la enseñanza.

Los datos de la segunda etapa (que se concretó a principios de este mes) siguen en proceso de análisis y permitirán “identificar a los niños que no alcanzan la alfabetización inicial y diseñar estrategias de intervención para acompañar esos procesos”. Para la ministra es también una evaluación que requiere y genera un compromiso de los docentes.

También señaló que desde el ministerio se busca trabajar fuerte en las etapas de transición escolar, acompañar a los alumnos que pasan de primaria a secundaria; y que terminan la secundaria para ir a la educación superior o al mundo laboral. Por eso, la idea de extender la evaluación y el seguimiento de la trayectoria escolar en el nivel medio, para tener información de todo el recorrido de un estudiante a lo largo de su proceso educativo desde que comienza la escuela hasta que termina la secundaria.

El resultado no es algo cerrado, tiene un enfoque de detectar a tiempo para poder cambiar y acompañar la trayectoria escolar», destacó la ministra de Educación, Patricia Campos.

Los textos se trabajan previamente en el aula

Las evaluaciones tienen contenidos que se trabajan previamente en el aula. No es sorpresa para los estudiantes lo que se contemplará el día que se concrete el Río Negro Explora. Se trabaja sobre la escritura, lectura y la oralidad.

En la primera evaluación de este año se eligieron textos específicos como “Alma y cómo obtuvo su nombre”, un material trabajado en el marco de la articulación con Nivel Inicial, para los niños de primer grado. En segundo grado se trabajó previamente con “Bicho Raro”, que es una obra literaria de Graciela Montes y en tercer grado con el “Ombulobo”.

En la segunda etapa se trabajó sobre “Exploradores”, que forma parte de los textos del proceso de alfabetización que utiliza el ministerio de Educación.