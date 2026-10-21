Boy Olmi reveló cómo mantiene viva la curiosidad en sus 34 años de amor con Carola Reyna

En un ambiente del espectáculo donde los romances fugaces y las rupturas mediáticas marcan la agenda diaria, Boy Olmi y Carola Reyna rompen todas las reglas. Con más de 34 años de historia compartida, conforman una de las parejas más sólidas y queridas de la escena nacional.

Durante su paso por el programa Nadie dice nada en el canal de streaming Luzu TV, el actor decidió detallar cómo logran reinventar su matrimonio día tras día. Con un tono directo y reflexivo, desarmó los mitos del amor romántico y compartió las claves de su intimidad.

El fin del enamoramiento y el valor de lo real: así viven Boy Olmi y Carola Reyna su amor hace 34 años

Frente a la clásica pregunta sobre si el primer año de noviazgo es insuperable, Olmi aportó una mirada terrenal que sorprendió a los conductores. El actor definió a la etapa inicial de enamoramiento puro como un «estado de distorsión de la realidad», dominado por la dopamina y la idealización ciega de la pareja.

Para el actor, el verdadero desafío de los vínculos a largo plazo comienza cuando esa etapa termina. Los puntos centrales de su teoría amorosa:

«Después de dos años ya conociste a los parientes, a los amigos, sus historias, ya viste la foto de cuando eran chicos. Terminó la novedad», explicó Olmi.

Superada la euforia inicial, todo se resume a una decisión consciente. «Tiene que haber novedad siempre. Yo con Carola me sigo sorprendiendo, la sigo sorprendiendo, me interesa, me despierta curiosidad», sentenció.

La broma del cargador: una radiografía de la convivencia entre Boy Olmi y Carola Reyna

Para llevar su filosofía a la práctica, el actor relató una anécdota doméstica ocurrida la noche anterior a la entrevista, demostrando el costado más lúdico de su matrimonio. Todo comenzó por una escena clásica en cualquier hogar: Carola Reyna había perdido el cargador del celular antes de dormir.

Lejos de responder con fastidio o apatía, Olmi decidió jugarle una broma. Tras encontrar el cable, lo escondió entre su ropa e intentó hacer un truco de magia infantil haciéndolo aparecer desde su pelo. «Ay, me encanta que me hagas esto», fue la tierna respuesta de la actriz al descubrir la travesura.

Ese simple gesto cotidiano y cómplice cerró el día de la mejor manera. «Me fui a dormir feliz», confesó el actor, demostrando que en las parejas históricas, las pequeñas risas valen mucho más que los grandes artificios.