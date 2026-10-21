Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz para este jueves 22 de octubre en Neuquén
La interrupción será para realizar trabajos de incorporación de equipamiento de protección y maniobra para fortalecer la red de distribución y mejorar la confiabilidad del servicio. Mirá el detalle de las horas y zonas alcanzadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará a sectores de la capital provincial este jueves 22 de octubre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios de manera anticipada para evitar inconvenientes durante los trabajos.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado este 22 de octubre
CALF indicó que los cortes programados para este jueves serán de la siguiente forma:
|Horario
|Zona / Ubicación
|Motivo del Trabajo
|07:00 a 12:00
|B° Salud Pública; B° Alta Barda (desde Los Pensamientos hasta Los Alelies entre Las Camelias y Las Madreselvas)
|Incorporación de equipamiento de protección y maniobra para fortalecer la red de distribución y mejorar la confiabilidad del servicio.
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