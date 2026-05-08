Qué se sabe de la cirugía de Máximo Kirchner: el hermetismo sobre la intervención y el antecedente de salud que volvió a mencionarse

El diputado nacional Máximo Kirchner fue sometido este viernes a una cirugía programada en una clínica de La Plata, aunque hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre el tipo de intervención ni el motivo puntual de la operación.

Según informaron medios como La Nación, TN, Infobae y Ámbito, desde el entorno del dirigente mantuvieron un fuerte hermetismo sobre el procedimiento y señalaron que la información médica se conocerá recién a través de un parte oficial posterior a la cirugía.

Una operación programada y postergada

El propio Máximo Kirchner confirmó horas antes de ingresar al quirófano que se trataba de una intervención prevista “hace un tiempo”, aunque explicó que había sido postergada en distintas oportunidades.

“Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando”, escribió en un mensaje difundido públicamente.

Además, buscó llevar tranquilidad sobre su estado de salud y dejó entrever que la recuperación no demandaría demasiado tiempo.

El antecedente médico que volvió a mencionarse

Ante la falta de información oficial sobre el motivo de la cirugía, algunos medios recordaron que en 2021 el líder de La Cámpora había sido internado por un cuadro de cólicos renales y una litiasis, es decir, la presencia de piedras en el riñón.

Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna confirmación de que la operación actual tenga relación con ese antecedente médico.

Según publicó La Nación, desde el entorno del diputado evitaron hacer comentarios sobre diagnósticos o tratamientos específicos.

Cristina Kirchner no estuvo presente

Otro de los puntos que generó repercusión fue la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner no acompañara a su hijo durante la intervención.

En el mismo mensaje, Máximo explicó que fue él quien le pidió especialmente que no asistiera para evitar “el show” mediático y judicial que, según sostuvo, se produciría alrededor de un eventual traslado autorizado por la Justicia.

“No merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso”, expresó.

Esperan un parte médico oficial

Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre cómo evolucionó la cirugía ni cuánto tiempo demandará la recuperación.

Desde el entorno de Máximo Kirchner indicaron que, una vez finalizada la intervención, se dará a conocer un parte médico con más precisiones sobre su estado de salud.