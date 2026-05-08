Revelan el parte médico de Máximo Kirchner: qué operación le hicieron y cómo evoluciona su salud

El diputado nacional Máximo Kirchner fue sometido este viernes a una cirugía programada en el Hospital Italiano de La Plata, luego de haber postergado el procedimiento durante varias semanas. La intervención había sido confirmada previamente por el propio dirigente a través de sus redes sociales, donde aclaró que se trataba de una operación pautada y no de una urgencia médica.

Horas después, el centro de salud difundió el primer parte médico oficial con detalles sobre su estado de salud y el motivo de la intervención.

“En el día de la fecha y de modo programado fue intervenido quirúrgicamente en este Hospital, Máximo Carlos Kirchner, por cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral. Se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento”, indicó el comunicado emitido por el Hospital Italiano de La Plata alrededor de las 13:15.

Qué operación le hicieron a Máximo Kirchner

El cuadro detectado corresponde a una afección en las glándulas parótidas, ubicadas a ambos lados del rostro, cerca de las orejas. Según trascendió en medios como Ámbito y El Día de La Plata la cirugía ya estaba programada desde hacía tiempo, aunque había sido postergada por cuestiones de agenda y decisión personal del dirigente de La Cámpora.

El mensaje de Máximo Kirchner antes de entrar al quirófano

Fue el propio Máximo Kirchner quien confirmó la cirugía a través de sus redes sociales con un mensaje que rápidamente generó repercusión política y mediática.

“Cuando lean esto, seguramente los médicos ya habrán comenzado la cirugía que tenía programada hace un tiempo y que por distintas razones venía postergando”, escribió el dirigente de La Cámpora.

En el mismo texto, también contó que uno de los cirujanos es hincha de Estudiantes de La Plata y bromeó con la posibilidad de recibir el alta rápidamente para poder ver el partido del domingo desde su casa.

Además, en ese mismo texto reveló que le pidió a su madre, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no se trasladara para acompañarlo durante la internación, para evitar exponerla públicamente en medio de su situación judicial.

El antecedente médico de Máximo Kirchner

No es la primera vez que el dirigente enfrenta problemas de salud. En 2021 había sido internado en el Hospital Italiano de La Plata por un cuadro agudo de cólico renal y perinefritis incipiente, asociado a una litiasis renal de tres milímetros. En aquel momento permaneció internado durante varios días bajo tratamiento con antibióticos y analgésicos.

Además, en 2012 fue operado en el Hospital Austral por una artritis séptica en una de sus rodillas.

Qué se sabe sobre su recuperación

Fuentes cercanas al diputado indicaron que luego de la operación se difundirá un parte médico oficial del hospital con más precisiones sobre la evolución postoperatoria. Por ahora, los primeros trascendidos indican que la cirugía estaba programada y que no se trató de una urgencia médica.