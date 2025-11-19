Qué trabajos hace Vialidad Nacional en la Ruta 151

Vialidad Nacional inició los trabajos de bacheo con material caliente en la Ruta 151, en los sectores más deteriorados del tramo comprendido entre el kilómetro 103 y el acceso a Catriel.

Según pudo averiguar este medio las tareas incluyen reparación de banquinas, mejora de calzada y colocación de material en puntos críticos, y continuarán en los próximos días.

Los trabajos iniciaron el martes y va a estar mañana y pasado en el kilómetro 120 en adelante. La idea es intervenir con material en caliente en los tramos más complicados, primero en banquinas y luego sobre la calzada.

Foto: Gentileza.

La compra de material a gran escala permite la intervención

El organismo tenía licitaciones en marcha para la compra de material para las rutas rionegrinas que habría facilitado las tareas actuales, al igual que las proyectadas sobre la Ruta 40, en la cordillera. La compra se realiza a gran escala (alrededor de 5.000 toneladas) para cubrir las trazas nacionales del Distrito 20.

La distribución del material se hará según relevamientos técnicos y evolución del estado de la calzada.

Foto: Gentileza.

Aunque la intervención mejora la transitabilidad, no representa una solución definitiva. Se busca mejorar la circulación en los sectores más dañados mientras se evalúan obras de mayor escala.

Las tareas actuales se enmarcan en acciones de conservación rutinaria: bacheo en caliente, bacheo en frío, recalce de banquinas y mejoras parciales.