Quedó firme la condena contra un exfiscal que investigó el caso Omar Carrasco, por exacciones cometidas en Córdoba

Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazaron la queja presentada por la defensa por lo que quedó firme la condena a cinco años de prisión del exfiscal de Zapala y San Francisco (Córdoba), Luis María Viaut, quien fue corrido de su cargo en 2023.

El caso contra Viaut se remonta a 2022, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Córdoba dictó la condena tras un juicio en el que todos los imputados admitieron su responsabilidad.

Según el expediente, el ex fiscal, junto a Darío Rivarola, empleado de su dependencia, y tres personas más, organizó un esquema de cobro de sobornos para frenar investigaciones y ejercer presión en causas de la justicia ordinaria.

Viaut en Zapala y el caso Carrasco

En 1994, Viaut era el fiscal federal de Zapala. El 6 de marzo, en el Grupo de Artillería 161 de esa ciudad, fue visto por última vez con vida el soldado Omar Carrasco, oriundo de Cutral Co.

Su cuerpo apareció dentro del predio del cuartel un mes después, el 6 de abril de 1994. Su asesinato puso fin al servicio militar obligatorio.

Viaut llevó adelante una controvertida investigación del crimen junto con dos fiscales adjuntos que le enviaron desde Buenos Aires. La causa estuvo dirigida por el juez subrogante Rubén Caro, que en ese momento se desempeñaba como defensor, ya que el juzgado estaba vacante -igual que en este momento, cuando se investiga el asesinato de otro soldado en el cuartel, Pablo Córdoba-.

En un extenso texto, Viaut hizo su descargo, recordó estuvo casi cuarenta años de trayectoria en el sistema judicial federal, mencionó su paso por Zapala y dijo que a lo largo de estas décadas intervino en investigaciones complejas vinculadas al narcotráfico, a delitos económicos, a la evasión fiscal y al lavado de dinero, “siempre con el compromiso de actuar con independencia y respeto por la ley”. No citó al caso del soldado de Cutral Co.

La condena al exfiscal

En el caso por el que fue condenado Viaut, la investigación judicial detalló que, en una causa tramitada en la fiscalía de San Francisco, el fiscal solicitó, por medio de Rivarola, la suma de 2,5 millones de pesos al gerente y al presidente de la cooperativa tambera Las Cañitas, ubicada en El Tío, con el objetivo de “cajonear” un expediente y evitar un procedimiento judicial inminente.

Infobae informó que durante el proceso salieron a la luz otros hechos. Víctor Brugnoni se contactó con Rivarola a través de Walter Gustavo Fattore, Gerardo Panero y el propio Viaut, con el propósito de que intercedieran en una causa que investigaba delitos sexuales atribuidos a su hijo. El monto ofrecido, según los registros del juicio, ascendía a 250.000 dólares, de los cuales efectivamente se entregaron 17.100.

Las penas impuestas a los implicados reflejaron la gravedad de los cargos, aunque con diferencias según el grado de participación.

Con información de Infobae