Quedó sin efecto el cupo para Uber en Bariloche y otros puntos que vetó el intendente

El Concejo de Bariloche por mayoría ratificó ocho artículos vetados por Cortés y rechazó otros ocho, de la regulación de aplicaciones de viajes. Foto: Archivo

Lejos de dirimirse la polémica y de quedar claro cómo es a partir de ahora la regulación para el funcionamiento de las aplicaciones de autos como Uber y Cabify, la normativa quedó con la ratificación de ocho artículos desplazados luego de que no se lograra la mayoría de los votos de los concejales para ratificarlos,entre ellos el que establece cupo de 280 vehículos.

En un extenso y encendido debate, los concejales en la última sesión del año desmenuzaron el veto del intendente Walter Cortés sobre 16 de los 26 artículos de la ordenanza regulatoria que había salido con respaldo mayoritario.

El intendente logró su cometido con ocho artículos, que quedan sin efecto a partir de cosechar los tres votos de sus ediles del partido PUL y de la concejal de Juntos por el Cambio, Samantha Echenique, que mantuvo su postura respecto de esos puntos respecto de la votación original de la ordenanza regulatoria.

Quedan sin vigencia los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 26 de la ordenanza regulatoria que impulsó la concejal Roxana Ferreyra (Nos Une) y que se trabajó durante varios meses con taxistas, remiseros, choferes de aplicación y con aportes de todos los bloques.

Entre esos artículos hay algunos que a entender del intendente “establecen mecanismos de control, vigilancia y restricciones que inciden directamente sobre la libertad individual, el ejercicio de actividad, excediendo las facultades reglamentarias municipales”, según argumentó en el veto.

También está el artículo 16 que definía un cupo 280 vehículos de las aplicaciones, que ahora queda sin efecto. En la sanción de la ordenanza este artículo tuvo cinco rechazos (tres votos de PUL, Juntos por el Cambio y Primero Río Negro), pero esta vez el concejal Facundo Blanco Villalba, del último partido, decidió cambiar el voto por rechazo al veto del intendente en general.

En la sesión de hoy los concejales sí lograron la mayoría de ocho votos para ratificar los artículos 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 25, que el intendente también había vetado.

Encendidos discursos, acusaciones y posturas políticas

La autora de la ordenanza regulatoria, Ferreyra se mostró molesta con el veto que incluía más de la mitad del articulado y acusó al intendente de “no tener agallas” de vetar la norma completa.

La concejal de JSRN, Natalia Almonacid, hizo un cuestionamiento técnico lapidario de la resolución de veto del intendente, con duros términos para el equipo de abogados del jefe comunal y Leandro Costa Brutten (Incluyendo) dijo que había una “debilidad” en el veto “en materia jurídica”.

Los discursos más políticos fueron de Villalba (Primero RN) y Julieta Wallace (Incluyendo) que plantearon una cuestión de resguardo a la institucionalidad y a la “fuerza” del Concejo Deliberante que tiene ocho ediles de la oposición y aún así el intendente los “doblega” con sus vetos de ordenanzas, que ya suma varios capítulos.

Villalba dijo que en varios puntos coincidía con Cortés en el veto, pero afirmó que decidió hoy acompañar la integralidad de la ordenanza para estar “del lado de la institucionalidad” y rechazar la política de vetos de Cortés.

Wallace mencionó la “incertidumbre jurídica total” en la que quedan los choferes de las aplicaciones, pero más allá de coincidir con los reproches técnicos, pidió una decisión del conjunto política. “Lo que está midiendo el intendente es la fuerza, si no sale el rechazo al veto este Concejo no tiene fuerzas para frenar el atropello del intendente”, enfatizó. También llamó a Cortés como “el mandamás, el monarca, el rey, el capo de Walter Cortés” al desafiar a los concejales del oficialismo a rechazar lo que pedía el jefe comunal.

Finalmente la votación fue dividida. Los tres concejales del PUL mantuvieron su rechazo a la ordenanza y Echenique se mantuvo en la negativa a los artículos que cuestionó en la sanción de la norma. Por eso, ocho artículos fueron ratificados y otros ocho rechazados.