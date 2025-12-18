ESCUCHÁ RN RADIO
Walter Cortés inauguró obras en Bariloche junto a Weretilneck

El gobernador acompañó al intendente y destacó las obras municipales. Recordó que la Provincia transferirá la nueva terminal a la comuna una vez que la inaugure.

El gobernador Weretilneck acompañó al intendente Walter Cortés en la inauguración de una calle en Bariloche.

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, sumó hoy a su agenda de inauguraciones al gobernador Alberto Weretilneck, y exhibió nuevamente una buena sintonía con el mandatario que lo elogió públicamente por cumplir con sus promesas de campaña de realizar pavimento y mejorar los accesos a los barrios.

El encuentro fue en el acceso al barrio Rancho Grande, donde el municipio con su planta de hormigón propia realizó 300 metros de pavimento en la subida y rotonda de ingreso a la barriada del kilómetro 6 de la avenida De los Pioneros, a través de la calle Saihueque.

Hubo elogios mutuos. El gobernador destacó que cada vez que visita Bariloche hay nuevas obras municipales y puso en valor la palabra del intendente. “Lo que dijiste que iba sa hacer se está haciendo. Decir algo y cumplirlo es de un gran valor”, enfatizó Weretilneck y mencionó la contrapartida provincial al enumerar que se realizará un edificio para la nueva escuela secundaria de la zona oeste; recordó que este viernes se licita la nueva toma de agua del ago Gutiérrez y afirmó que una vez terminada la nueva terminal de ómnibus la provincia transferirá el edificio al municipio para que la administre.

Cortés prometió continuar con su plan vial y pidió paciencia a la población que demanda pavimento en todos los barrios. “Vamos a ir haciendo desde las calles donde pasa el colectivo primero y después iremos a otros lugares, donde hay subidas”, afirmó y dijo que “la gente nos va a recordar por las obras que hemos hecho”.

El municipio destacó que “la obra fue ejecutada con hormigón H30, incorporando una estructura de macrofibra, una tecnología que aporta mayor resistencia y durabilidad a la calzada”. Mencionó que este material es adecuado para sectores con pendientes pronunciadas, alta humedad y bajas temperaturas, condiciones características de la zona.

Mientras el intendente realizaba la inauguración, en el Centro Cívico el gremio Soyem se manifestaba en rechazo a la falta de respuesta por un bono de fin de año de 500.000 pesos y una suma fija de otros 500.000 pesos, que pidió la semana pasada.

En una jornada de inauguraciones, Cortés primero habilitó el pavimento del acceso a la calle Saihueque, a la altura del kilómetro 6 de la avenida De los Pioneros; luego recorrió la barda del Ñireco y el puente de la zona, para conocer los avances en las obras; inauguró las calles 25 de Mayo y Tacuarí y cerró con la entrega de boletos de compra y venta del barrio Habana.


