La asamblea de la CEB Bariloche aprobó balances y ratificó a Pozas en la presidencia

Se realizó la asamblea de la CEB con la nueva conformación de consejeros y delegados y aprobó el balance 2024-2025. Foto: Gentileza

La asamblea ordinaria de la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) aprobó por mayoría el balance del ejercicio económico 2024-2025 y ratificó a Alejandro Pozas como presidente y los consejeros de la lista Roja como integrantes de la mesa de conducción.

El encuentro se realizó de manera presencial y fue transmitido por streaming y televisado, además de contar con veedores de la dirección de Cooperativas y Mutuales.

En la asamblea fueron proclamados y se pusieron en funciones los consejeros electos en octubre. Así se ratificó a Laura Alves, quien fue reelecta, y se sumó a Juan Pons por el oficialismo y Daniel González por la opositora lista Blanca.

También asumieron en la Comisión Fiscalizadora Luis Barrales, por la oposición, y Gustavo Godoy y Fabián Bazán, por el oficialismo.

Alejandro Pozas fue ratificado en la presidencia de la CEB. Gentileza

La lista Roja se queda con los principales cargos de la conducción

Con la nueva conformación de delegados, en la que tiene mayoría la lista Roja con 40 integrantes y la incorporación de tres sectores opositores, se confirmó el predominio de la lista Roja y por eso los principales cargos quedan en manos del oficialismo. Así Pozas continuará en la presidencia, secundado por José Lepio como vicepresidente, Alejandro Seguí como tesorero, Laura Alves a cargo de la secretaría, Inés Cárcamo como protesorera y Juan Pons como prosecretario.

En la asamblea se aprobó la memoria y balance del ejercicio económico que cerró el 30 de junio de este año. Esa votación reunió un 90% de los votos de los delegados, según se informó desde la entidad.

También se mandató a la conducción de la CEB a “proceder a la disolución por liquidación en los términos de la Ley Nacional 19.550 de sociedades controladas por la CEB: Saneamiento Urbano Bariloche S.A, Forestar Bariloche S.A. y Axon S.A”, informaron desde la cooperativa.

Pozas destacó que existe superávit en la CEB y mencionó los ejes de su gestión que comenzó un año atrás. «Estamos muy satisfechos por el resultado positivo del balance, un superávit que es producto del trabajo que se desarrolló durante todo el año, estamos volviendo a un modelo real de cooperativismo, demostrando que se pueden hacer las cosas bien, de forma transparente, cuidando el dinero de los asociados y al mismo tiempo haciendo inversiones”, afirmó ante la asamblea.

Entre los anuncios, Pozas dijo que se abrirá un Centro de Atención en el Este de la ciudad, del mismo modo que se hizo con el Sur, y señaló que se trabajó con juntas vecinales para hacer obras de saneamiento, poda y limpieza.



