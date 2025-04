Quién es Esteban Bosch, el «nexo» para la transición en el cerro Chapelco del gobierno de Neuquén

El gobierno de Neuquén recuperó el control del complejo de esquí del cerro Chapelco esta semana, con la finalización del contrato con Nieves del Chapelco SA, y encaró un proceso de transición que se extenderá hasta fines de mayo, cuando se adjudique la concesión a una nueva empresa. La novedad que se conoció ayer es que Esteban Bosch, un referente político de San Martín de los Andes, trabajará como «nexo» en estos meses y luego podría quedar a cargo del control de todas las concesiones del ministerio de Turismo.

Así lo anticipó el ministro del área, Gustavo Fernández Capiet, en la conferencia de prensa que dio para informar las novedades sobre el traspaso del complejo a la Provincia y el proceso licitatorio en marcha.

«Bosch viene a sumarse con este tema de la transición- Va a ser nuestro nexo y seguramente va a ser quien, el día de mañana, haga de contralor de la provincia de las concesiones, no solamente de Chapelco», explicó.

Fernández Capiet dijo que el ministerio tiene siete concesiones en la provincia y que Bosch «probablemente continúe en las tareas de nexo en las siete concesiones». «Vamos a pasar de tener un Estado ausente del control a uno que está presente», justificó.

El gobernador Rolando Figueroa le asignó al ministerio de Turismo, el año pasado, la supervisión y fiscalización de los parques de nieve y concesiones de centros de esquí que estaban en manos del Instituto Provincial de Juegos de Azar (IJAN). Esto incluye el cerro Chapelco en San Martín de los Andes, el Bayo en Villa La Angostura y el Caviahue en la ciudad homónima, además de los parques Batea Mahuida en Villa Pehuenia, El Llano en Andacollo y Primeros Pinos en Zapala.

«Parte de estos últimos años, no solo en esta concesión, hemos estado ausentes de control y no queremos que se repita, porque nos genera más problemas que soluciones no controlar. Vamos a recuperar este nexo», planteó el ministro sobre el rol que tendrá Esteban Bosch.

Quién es Esteban Bosch: el cargo en Turismo y sus candidaturas

Esteban Bosch es afiliado a Nuevo Compromiso Neuquino y oriundo de San Martín, municipio del que fue secretario de Turismo durante la gestión de Brunilda Rebolledo.

Fue una de las apuestas políticas del fallecido intendente de Neuquén, Horacio Pechi Quiroga, quien lo eligió para competir en 2019 como candidato a intendente de San Martín de los Andes (perdió frente a Carlos Saloniti, intendente actual) y, ese mismo año, a diputado nacional.

Por ese mismo cargo volvió a competir, como precandidato, en el 2023. Integró junto a Leticia Esteves la boleta de Juntos por el Cambio que llevaba a Horacio Rodríguez Larreta como presidente.

«Es una persona de muchísima confianza para nosotros y está trabajando y acompañando al ministro de Turismo, no sé si desde lo formal o por su conocimiento de la ciudad de San Martín de los Andes», dijo ayer a RÍO NEGRO RADIO la funcionaria provincial sobre Bosch.

Su último paso por la gestión pública fue en el actual gobierno de Javier Milei. Había sido designado transitoriamente como director nacional de Emergencia del ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, pero lo desvincularon un mes después tras los escándalos en el área por el escándalo de los alimentos en depósitos que no se distribuyeron.