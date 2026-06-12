Energía solar en concesionarios: cómo una empresa de la Patagonia apuesta a reducir su huella ambiental

En ese escenario, la energía solar comienza a ganar terreno también en el sector automotor.

La transición energética ya no es una discusión exclusiva de las grandes industrias o de los gobiernos. Cada vez más empresas incorporan tecnologías que les permiten reducir su impacto ambiental, mejorar la eficiencia de sus operaciones y avanzar hacia modelos de gestión más sostenibles.

En ese escenario, la energía solar comienza a ganar terreno también en el sector automotor. Con casi 30 años de trayectoria en Neuquén y Río Negro, Nippon Car decidió profundizar su estrategia ambiental mediante la ampliación de sus instalaciones fotovoltaicas. La iniciativa forma parte de Nippon Zero, un programa que busca avanzar hacia una operación más eficiente y con menores emisiones, alineado con los objetivos ambientales impulsados por Toyota a nivel global.

Actualmente, la compañía cuenta con 274 paneles solares instalados, que aportan una potencia de 107,15 kWp. A través de un acuerdo con CALF Renova, está incorporando otros 196 paneles, que sumarán 117 kWp adicionales.

Cuando finalice esta etapa, Nippon Car alcanzará un total de 470 paneles solares y una potencia cercana a los 224,15 kWp en sus sedes de Neuquén Capital.

«Sabemos que hablar de emisiones y de huella ambiental implica asumir un desafío complejo. No se resuelve de un día para el otro ni con una única inversión. Es un camino a largo plazo, que requiere medición, planificación, compromiso y acciones reales», explicó Lilen Reta, responsable de ESG y Sostenibilidad de Nippon Car.

Un paso más dentro de una estrategia integral

Desde la empresa remarcan que la decisión de invertir en energía renovable no responde a una acción aislada, sino que forma parte de un proceso más amplio que incluye la medición de la huella de carbono, la identificación de oportunidades de mejora y el desarrollo de un Plan de Acción Climática.

La energía aparece como uno de los aspectos ambientales más relevantes dentro de la operación diaria del concesionario. Por eso, la generación fotovoltaica representa una herramienta concreta para reducir la dependencia de fuentes convencionales y aprovechar un recurso abundante en la región.

«Avanzar en generación solar nos permite reducir la dependencia de fuentes convencionales, aprovechar un recurso disponible en la región y acompañar con acciones concretas los compromisos ambientales que impulsa Toyota a nivel global y local», señaló Reta.

Según datos de la compañía, durante 2025 el 20,22% de la energía consumida ya provenía de fuentes limpias. Con la ampliación del sistema solar, la expectativa es incrementar ese porcentaje y continuar disminuyendo las emisiones indirectas asociadas al consumo eléctrico.

La sustentabilidad como parte de la gestión

El proyecto se integra además al Sistema de Gestión Ambiental certificado bajo la norma ISO 14001 que posee la empresa. Esto permite establecer indicadores, monitorear resultados y consolidar una lógica de mejora continua.

Para Nippon Car, la transformación energética no se limita a la incorporación de tecnología, sino que implica cambios en la forma de gestionar la organización.

«Contar con información concreta nos ayuda a tomar mejores decisiones, priorizar inversiones y orientar los esfuerzos hacia reducciones reales, medibles y sostenibles en el tiempo», sostuvo la responsable de sustentabilidad.

La iniciativa también se encuentra alineada con el Desafío Ambiental 2050 de Toyota, una estrategia global que busca reducir progresivamente el impacto ambiental de las operaciones, los productos y toda la cadena de valor de la compañía.

Un ejemplo regional

La apuesta de Nippon Car cobra especial relevancia porque se desarrolla desde una empresa nacida en la Patagonia y con fuerte presencia regional. En un contexto donde la sostenibilidad gana protagonismo en la agenda empresarial, el proyecto se convierte en un caso concreto de cómo las organizaciones locales pueden impulsar cambios significativos.

«Ser parte de los primeros concesionarios de la región en avanzar con esta transformación energética nos permite mostrar que la transición hacia modelos más sostenibles también se construye desde las empresas locales, con medición, planificación, inversión y compromiso sostenido»,indicó Edgardo Aguirre, socio gerente del concesionario.

La experiencia demuestra que la transición energética puede avanzar de manera gradual, incorporando herramientas que permitan reducir consumos, optimizar recursos y generar energía limpia. En un escenario donde las exigencias ambientales son cada vez mayores, iniciativas como esta muestran que la sustentabilidad dejó de ser una meta lejana para convertirse en una decisión estratégica de largo plazo.