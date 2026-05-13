Quién es Matías Ledesma, el abogado de Manuel Adorni que tiene un nexo con el jubilado del caso $LIBRA

En los pasillos de Comodoro Py, un mismo nombre propio acaba de convertirse en el nexo entre dos de los expedientes judiciales más incómodos y sensibles para el gobierno de Javier Milei. Matías Ledesma, un abogado penalista de bajo perfil pero con un currículum de peso, asumió la defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compartiendo así su tiempo con la familia Mellino, piezas clave en la ruta del dinero $LIBRA.

La elección del funcionario libertario lo deja a tan solo un grado de separación del entorno del misterioso jubilado investigado por actuar como presunto prestanombre en una operación millonaria que roza al presidente.

El perfil de Matías Ledesma frente a la causa contra Adorni

Según informó La Nación, Ledesma es un penalista experimentado en navegar causas de alta exposición política. Es miembro del estudio jurídico fundado por su padre, Guillermo Ledesma -reconocido por haber sido uno de los jueces del Juicio a las Juntas Militares- y cuenta con antecedentes en expedientes complejos, como por ejemplo la defensa del empresario Claudio Glazman en la causa «Los Cuadernos de las Coimas».

Al frente de la defensa de Adorni, su estrategia ha sido cautelosa. Hasta el momento, Ledesma asistió a las audiencias y evitó realizar declaraciones públicas. El único movimiento formal que registra en el expediente fue la designación de un perito de parte para intentar abrir y analizar el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que reportó contactos por parte del funcionario antes de ir a declarar.

El caso $LIBRA: del contrabando al «clan Mellino»

En paralelo a la defensa de Adorni, Ledesma representa, junto a un colega, a Diego Mellino y a su madre, Susana Georges. El hombre en cuestión es un profesional de la quiropraxia vinculado a diversas sociedades internacionales y, fundamentalmente, es el hijo de Orlando Mellino.

Orlando es el jubilado de 75 años radicado en Tigre que, el pasado 30 de enero de 2025 -apenas horas después de que el creador de $LIBRA, Hayden Davis, se reuniera con Javier Milei en la Casa Rosada-, recibió en su cuenta virtual más de un millón de dólares.

Minutos después, giró esos fondos a un destino aún desconocido. Para la Justicia, el jubilado habría actuado como una «rampa de salida» para efectivizar dinero cripto.

El trabajo de Ledesma se concentra en defender a Diego Mellino y a su madre en una causa conexa por contrabando de 20 millones de dólares. Ambos figuran como representantes de MODO DOMO LLC, una firma radicada en Estados Unidos acusada de intermediar en 33 operaciones aduaneras sospechosas en Campana.

Como parte de su labor defensiva, Ledesma intentó levantar la inhibición de bienes que recae sobre la familia. Ofreció como garantía de embargo un inmueble en Belgrano y una camioneta RAM 4×4 valuada en casi 80.000 dólares. Sin embargo, la Justicia federal de San Martín rechazó la oferta por considerarla «insuficiente».

Investigan presunto nexo entre Adorni y $LIBRA

La conexión entre el entorno libertario y el escándalo cripto no se limita únicamente al abogado compartido. El expediente que investiga la estafa de $LIBRA ha puesto bajo la lupa tanto a la familia Mellino como al propio Manuel Adorni.

El fiscal Eduardo Taiano detectó que, en menos de un año, la cuenta virtual del jubilado Mellino canalizó más de 5,8 millones de dólares. Ante esto, Martín Romeo -uno de los damnificados y querellante en la causa- solicitó la indagatoria de Orlando Mellino, definiéndolo no como un actor marginal, sino como una «mula financiera del más alto nivel».

En ese mismo escrito, la querella pidió que la Justicia indague al presidente Milei, a su hermana Karina, y a Manuel Adorni. El pedido sobre el jefe de Gabinete se fundamenta en su participación como orador principal (key note speaker) en el Tech Forum, un evento que reunió a empresarios cripto y figuras del Gobierno.

Manuel Adorni junto a Mauricio Novelli, uno de los hombres detrás de $LIBRA, en Tech Forum. Foto: Gentileza LPO.

Para los damnificados, Adorni aportó «su investidura» para legitimar el ecosistema donde se gestó la estafa, un auxilio institucional que consideran clave y que, según chats aportados a la Justicia, incluyó la coordinación de un «posteo pago».