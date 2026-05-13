Imputaron al hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito: la Justicia lo investiga por lavado de dinero

Este miércoles 13 de mayo, el hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Tras una denuncia presentada por la ex diputada libertaria, Marcela Pagano, la Justicia abrió una investigación por posibles inconsistencias en su patrimonio.

El expediente fue sorteado en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas, quien le delegó la investigación al fiscal Guillermo Marijuán.

Francisco Adorni ingresó al Estado de la mano de su hermano en junio de 2025, cuando fue designado como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa. Luego, fue promovido como referente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). Finalmente, ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones por La Libertad Avanza.

Apuntan contra las declaraciones juradas de Francisco Adorni

Según reveló Infobae a través de haber tenido acceso a la causa, antes de ingresar a la función pública, el hermano del por entonces vocero presidencial declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) tener -entre bienes, depósitos y dinero en efectivo- unos $43.790.000. Además, señaló que no poseía deudas.

En este sentido, entre los bienes declarados precisó tener la mitad de una casa de 162 metros cuadrados en City Bell, La Plata, valuada en $38.790.000, adquirida el 20 de octubre de 2016 mediante un crédito; y el 50% de un auto marca Chery Tiggo, modelo 2017, con un valor de $5.000.000, el cual fue adquirido en octubre de 2023.

Mientras tanto, en el año 2025, Francisco Adorni presentó una declaración jurada con un patrimonio neto de $80.5000.000. Entre los movimientos aportó la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025; y la cancelación de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires -en un plazo de 12 meses- por un monto aproximado de $60.000.000.

En la denuncia, Pagano apuntó directamente con la cancelación del crédito que canceló en apenas un año, el cual no podría justificarse mediante sus ingresos como legislador provincial.

Cómo avanza la investigación contra el hermano de Manuel Adorni

El fiscal Marijuán ya pidió informes a más de 30 organismos o entidades y ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni.

En primer lugar, el fiscal convocó a la diputada para que ratifique su denuncia, por lo que luego resolvió recabar toda la información disponible sobre Francisco Adorni en boletines oficiales de Nación, Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

Además, requirió informes desde 2020 a la actualidad a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), incluyendo información si el diputado adhirió a algún sinceramiento fiscal.

Asimismo, revisarán los movimientos impositivos de Adorni a través de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).

En Migraciones solicitaron datos sobre las veces que salió del país y con quiénes viajó; en el Banco Provincia, corrobarán las circunstancias del crédito hipotecario; y la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble (DNRPI) y el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia tendrán que detallar las propiedades registradas a nombre del diputado.

A la vez, la Inspección General de Justicia (IGJ) fue solicitada para determinar si Adorni integra o integró alguna sociedad comercial.

Por último, Marijuán pidió una certificación sobre la causa contra Manuel Adorni, para saber si el fiscal Pollicita menciona a su hermano en la investigación por enriquecimiento ilícito.