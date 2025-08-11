Jueza le ordenó a Rolando Figueroa eliminar el sugestivo video de La Neuquinidad y dejar de hacer campaña

La jueza federal Carolina Pandolfi le ordenó al gobernador Rolando Figueroa que elimine el video promocional de La Neuquinidad que publicó el jueves pasado por entender que incumplía los tiempos de la campaña electoral. El mandatario cumplió y ya no es posible ver el spot publicitario en sus redes sociales.

En una resolución dictada el viernes, la magistrada interpretó que, por el artículo de Diario RÍO NEGRO y las publicaciones en las redes sociales Facebook, Instagram y Tiktok en las cuentas de los usuarios Rolando Figueroa y La Neuquinidad, «se estaría realizando campaña electoral promocionando a la alianza» para las legislativas de este año.

«Tal circunstancia surge del logo puesto al final del video en el que se apela a «La Neuquinidad» que es el nombre de la agrupación formada para participar de esta elección nacional, así como del texto que acompaña al video en las redes sociales, en el que se alienta a la población a llevar a «La Neuquinidad» al

Congreso de la Nación», observó.

Pandolfi afirmó que el mensaje «tiende de manera evidente a captar el voto del elector hacia esa agrupación política» y reprochó que «la actividad se estaría llevando a cabo con antelación a la permitida por el artículo 64 bis del Código Electoral Nacional».

La jueza recordó que está «vedado» iniciar la campaña antes del 27 de agosto y les reclamó a La Neuquinidad y el resto de las agrupaciones que se abstengan de realizar actos electorales antes de ese plazo.

También pidió hacerle saber «personalmente al señor Rolando Ceferino Figueroa» por intermedio de la apoderada de la alianza, su hija Camila Figueroa Vinassa, que deberá «cesar inmediatamente de concretar publicaciones en redes sociales de similar tenor». Le otorgó un día de plazo para «eliminar de las redes sociales la publicación (video y descripción) a la que hace referencia la nota periodística y que fueran constatadas por el Tribunal».

El video publicado por Figueroa la semana pasada tenía su voz en off y no mostraba a los candidatos, pero sí un logo de La Neuquinidad muy similar al que irá en las boletas.