Tragedia en Olivos: qué dijo el Gobierno sobre la muerte del soldado de 21 años

Un grave incidente sacudió a la Quinta de Olivos este martes. Un soldado de 21 años fue encontrado sin vida en el predio de la Residencia Presidencial. Tenía 21 años. La Justicia Federal investiga la causa. ¿Qué dijo el Gobierno sobre lo ocurrido?

Según se pudo conocer, el soldado fue encontrado muerto este martes en uno de los puestos internos de seguridad. Desde el Gobierno informaron que «de inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia» para constatar su muerte.

Además, indicaron que «por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho».

Sobre la investigación, indicaron que «todas las hipótesis permanecen bajo análisis».

De acuerdo a los trascendidos, la División de Análisis de la Información indicó que el soldado se encontraba en el perímetro de la Residencia Presidencial y habría fallecido después de efectuarse un disparo con un arma larga en la cabeza.

Tragedia en Olivos: qué pasa con Javier Milei y su reunión con el presidente electo de Chile

Mientras tanto, se apresta la reunión del presidente Javier Milei con el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, quien llegó esta mañana a la Argentina luego de una contundente victoria el último domingo. El encuentro estaba previsto a las 12 en la Casa Rosada.

Por el momento, no hubo pronunciamientos de funcionarios públicos.